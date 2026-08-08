Hajdučice trećeplasirane u kvalifikacijama za UEFA Ligu prvakinja

Nogometašice Hajduka završile su kvalifikacije za UEFA-inu Ligu prvakinja na trećem mjestu. U drugom susretu turnira u Radencima svladale su ŽNK Muru rezultatom 2:0 i tako osvojile treće mjesto kvalifikacijskog turnira nakon što su u srijedu upisale poraz od Austrije Wien, izgubišvi tijesnim rezultatom 3:2.

Bijele su do pobjede došle u drugom dijelu: Živković je u 60. minuti pogodila za vodstvo Hajduka nakon auta s lijeve strane i dodavanja Marković poslavši loptu tik uz vratnicu. Konačnih 2:0 postavila je Bakalar u 88. minuti: iz kaznenog udarca poslala je loptu pod gredu za uvjerljivu pobjedu Hajduka.

Ovom su pobjedom Hajdučice osigurale nastavak europskog natjecanja. Nastupit će prvom kvalifikacijskom kolu UEFA Women's Europa Cupa čiji će se ždrijeb održati 11. kolovoza u Nyonu.

Trećim su mjestom Bijele prvi put u povijesti osigurale priliku predstaviti Hajduk na europskoj ženskoj sceni.