Nogometašice Splita i Hajduka danas su se sastale na Poljudu u sklopu 13. kola SuperSport HNLŽ-a, a slavile su gostujuće igračice na domaćem terenu rezultatom 1:5.

U prvom su dijelu povele Splićanke golom Šabašov iz 33. minute: iz slobodnog udarca lopta završila u mreži za 1:0. Hajdučice su poravnale rezultat u drugom dijelu: Vlajčević je, koja je ušla umjesto Kalaš, poslala prizemnu loptu, Vanjak se poskliznula, no ekspresno se pridigla i šutirala te zatresla mrežu za 1:1 u 54. minuti. Samo četiri minute kasnije Hajdučice su preokrenule rezultat u svoju korist: ubacila je Marković s desne strane, a Čanjevac je glavom poslala loptu u mrežu za 1:2. U 69. su minuti Bijele povećale vodstvo: Živković je ubacila pred gol, a Botica je skrenula loptu u mrežu za 1:3. Pet minuta kasnije mrežu je zatresla kapetanica Bakalar koja se izbacila na desnu nogu i poslala loptu u mrežu sa 16 metara. Konačnih 1:5 postavila je Brnić nakon što je u akciji 1 na 1 matirala domaću vratarku poslavši loptu u lijevu stranu za visoku pobjedu.

Hajdučice će iduću utakmicu odigrati idući vikend protiv Dinama na Poljudu, a onda im slijedi stanka.

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