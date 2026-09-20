Hajdučice slavile u Dalmatinskom derbiju

Nogometašice Donata i Hajduka danas su od 13 sati igrale utakmicu 5. kola SuperSport Prve HNL za žene, a slavile su Hajdučice rezultatom 0:2 na Višnjiku.

Bijele su oba pogotka zabile u prvom poluvremenu. U 16. je minuti Vanjak poslala loptu do Marković koja je lijevom matirala vratarku Zadra za 0:1. Potom su deset minuta kasnije Hajdučice udvostručile prednost: ponovno je Vanjak uposlila Čanjevac koja je lijevom nogom iskosa zabila za 0:2.

Hajdučice su time upisale treću pobjedu uz jedan poraz u četiri odigrana susreta jer je utakmica s Osijekom na Poljudu bia odgođena zbog europskih obaveza Bijelih.

ŽNK DONAT: Vidović -Petrović, Alić, Pestić, Buljat - Veraja, Skopljak, Ivandić - Kanjer, Blaić, BulumKlupa: Adamović, Draguljić, Dubravica, Filipović : Vidović -Petrović, Alić, Pestić, Buljat - Veraja, Skopljak, Ivandić - Kanjer, Blaić, BulumAdamović, Draguljić, Dubravica, Filipović ŽNK HAJDUK: Kalač - Prskalo, Brnić, Pedić, Dulčić - Živković, Vlastelica, Kukavica - Marković, Vanjak, Čanjevac Klupa: Matković, Bakalar, Donkić, Bagarić, Kalaš, Vlajčević, Bukač