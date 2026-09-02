Hajdučice remizirale u Danskoj i tako se oprostile od Europe

Nogometašice Hajduka danas su s početkom od 18 sati igrale uzvratnu utakmicu 1. kvalifikacijske runde UEFA Women’s Europa Cupa protiv danske Fortune Hjørring.

Nakon poraza u Solinu rezultatom 0:2, Hajdučice su na gostovanje otišle sa rezultatskim zaostatkom, no danas su remizirale odigravši 1:1.

U prvom dijelu nije bilo pogodaka, a u drugom je prva povela domaća ekipa, pogodak je zabila Valvik u 70. minuti, a koja je oba pogotka zabila i u Solinu. Bijele su poravnale rezultat preko Vlajčević koja je ušla u 75. minuti, a zabila devet minuta poslije.

Bijele su sveukupnim rezultatom od 3:1 ispale iz UEFA Women’s Europa Cupa, no svakako nije zanemariv veliki povijesni uspjeh koje su ostvarile.