Hajdučice potopile Goricu, slavile s visokih 0:7

Nogometašice Gorice i Hajduka danas su s početkom od 14:30 igrale utakmicu 11. kola 1. HNLŽ-a, a Splićanke su upisale visoku pobjedu od 0:7.

Bijele su povele već u 16. minuti golom Marković za 0:1, a minutu je kasnije požutila Bočkaj u redovima Gorice. U 18. je minuti Prskalo povećala vodstvo na 0:2, a Živković se potom upisala u strijelkinje dvaput u razmaku od nepunih 10 minuta. Prvo je u 20. minuti zatresla mrežu za 0:3, a u 28. je upisala i novi pogodak za visokih 0:4. U 43. je minuti Jantol zamijenila Rusković za kraj prvog poluvremena.

U drugom je dijelu Resanović požutjela, a Vanjak je potom zabila novi pogodak za Bijele za 0:5 iz kaznenog udarca. U 56. se minuti u strijelkinje upisala Marković koja je poslala loptu u mrežu za 0:6. U 66. je minuti trener Matulović napravio peterostruku izmjenu: iz igre su izišle Prskalo, Vlastelica, Kukavica, Vanjak i Marković, a zamijenile su ih Kalaš, Bošnjak, Bakalar, Doknić i Vlajčević. U 77. su minuti mijenjale domaćice, Brežnjak je zamijenila Pouedras. U 83. su minuti Hajdučice stigle do sedmog pogotka na susretu, a konačni je rezultat postavila Doknić u 83. minuti zatresavši mrežu za 0:7. Do kraja je susreta Gorica napravila još dvije zamjene, no Ožbolt koja je ušla umjesto Miočinović, a ni Cvetković koja je zamijenila Bočkaj nisu uspjele pomoći ekipi smanjiti visoki poraz.

Hajdučice će iduću utakmicu u utorak protiv Marsonije u sklopu osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa za žene.



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