Hajdučice poražene u polufinalu turnira u Sloveniji, slijedi borba za Europu

Nogometašice Hajduka nisu uspjele izboriti finale međunarodnog turnira u Sloveniji. U polufinalnom susretu bolje su bile igračice Austrije Wien koje su slavile rezultatom 3-2 i tako izborile završnicu natjecanja.

Hajdučice sada očekuje utakmica za treće mjesto, koja bi im mogla donijeti plasman u 1. kolo kvalifikacija za Europa kup.

Protivnice će doznati nakon susreta između Mure i rumunjskog Farula Constanțe. Ta je utakmica na rasporedu 8. kolovoza, a dvoboj za treće mjesto također će se igrati istoga dana s početkom u 11 sati u Radencima.