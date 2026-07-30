HAJDUČICE NAJAVILE NOVU SEZONU I UEFA LIGU PRVAKINJA Trener Matulović: "Bilo bi bezobrazno prema curama da smo doveli puno pojačanja; one su ovo zaslužile"

Uoči nadolazećeg kvalifikacijskog turnira za UEFA Ligu prvakinja u Sloveniji, kao i Media day s novom igračicom Anom Marijom Marković, ŽNK Hajduk organizirao se druženje s novinarima kao uvertiru za Europski put Bijelih. Sudionici su Media day bili glavni trener Damir, kapetanica Ana Bakalar te igračice Janja Čanjevac, Antonia Dulčić, Lana Kukavica, Ana Marija Marković, Paula Karmela Matković i Anja Prskalo.

Početak sezone najavio je trener Damir Matulović: „Zahtijevan je početak jer je pauza bila kratka, cure se nisu ni odmorile, već su morale krenuti dalje, velike su vrućine. Pripreme su bile skraćene jer Liga prvakinja dolazi brzo, ne smijemo opteretiti cure, moramo dobiti njihovo optimalno stanje. Mislim da su dobro odradile pripreme i da će biti spremne za ovaj turnir.“

Kada krećete i kako turnir izgleda?

Drugačiji je no kod muških. Prvakinje Rumunjske, Slovenije, Austrije i mi igramo međusobno. Igramo prvu utakmicu protiv Austrije, mislim da su najteže protivnice jer je njihova liga najteža, najbolje su igračice. Igra se polufinale i finale, pobjednice igraju kvalifikacije za Ligu prvakinja, one koje izgube idu u Europsku ligu, a drugi i treći igraju 1. ili 2. pretkolo Europske lige. Nemamo nikakav imperativ, želim da vide kakav je osjećaj igrati protiv novih cura, bitno je odigrati što bolje, bilo bi super kada bismo pobijedili makar jednu od dvije utakmice, to bi bilo rezultatski dobro, a i da nastavimo igrati Europu, da dobiju iskustvo i samopouzdanje.

Pojačali ste se?

Da, došle su nam tri reprezentativke, dvije iz Crne Gore i jedna naša Ana Maria Marković. Povećali smo se u napadu, dobili smo konkurenciju za golmanicu, mislim da je to ok. Bilo bi bezobrazno prema njima da smo doveli puno cura, a one su izborile tu Ligu prvakinja, trudile su se godinu dana i fenomenalno su radile. Zaslužile su da one budu nagrađene igranjem, a ne da dovedemo druge i da one pokupe taj šlag na kraju, a ove cure da to ne osjete. Zato smo se odlučili na što manje cura, pokrpali smo nešto pozicija što nam je nedostajalo.

Koji je cilj u Ligi prvakinja?

Nema nekih ciljeva, što god da bude bit će super. Vjera stožera da cure mogu biti prvakinje Hrvatske dovoljan je zalog, a ovo je samo nagrada za sav rad i trud, bit će lijepo iskustvo, nemamo imperativ uopće. Što god da bude, cure će dati sve od sebe, to je bitno i najvažnije. U prvenstvu moramo obraniti to prvo mjesto.

Na pitanja novinara potom je odgovarala kapetanica Bijelih Ana Bakalar.

Kakav je osjećaj kada se približilo vrijeme Lige prvakinja?

Prvenstvo je završilo nedavno, nismo imale toliko odmora, sve je prebrzo došlo, imale smo mjesec dana priprema, imale smo i nekoliko prijateljskih utakmica koje smo dobro odigrali, jedva čekamo krenuti u Sloveniju idući tjedan i svima je to prvo iskustvo s Ligom prvakinja.

Koliko Vam je poznata konkurencija?

Znamo dosta, analizirale smo ih i sada je fokus na prvoj utakmici protiv Beča. Možda oni jesu favoriti, ali ja mislim i nadam se da ih možemo iznenaditi.

Uvijek Vas je krasila kemija. Kako su se nove cure prilagodile?

Uvijek nam je cilj održati timsku koheziju i održati ekipu, to nas je krasilo ovih 5 godina. Dobro smo prihvatile nove cure, super su se uklopile, jako su se dobro prilagodile ekipi i sigurno će pomoći Hajduku igrački.

Riječ su potom preuzele vratarka Paula Karmela Matković i Anja Prskalo.

Kako je prošao ovaj kratki period odmora?

Bilo je dosta malo vremena za odmoriti se, ali mislim da smo u ova 3-4 tjedna priprema dali sve od sebe kako bi sve bilo u redu na utakmicama.

Trener je rekao da nema imperativa pobjede, ali sigurno želite što bolje proći?

Nemamo pritisak što se tiče utakmica, to nije nešto što moramo napraviti, ali mi to želimo. Imamo zajednički cilj, a to je pokazati da zaslužujemo pobjeđivati.

Tko je najjača snaga ekipe, obrana, vezni red ili napad?

Mislim da smo svugdje jake, u svakoj liniji, bitno je da se svi skupa držimo i da radimo skupa.

Što vam govore muški kolege?

Sretni su i zadovoljni što se tiče naših rezultata, čestitaju, na hodniku je dobra atmosfera, bacimo koju šalu. Najbitnije je naglasiti da vlada dobro zajedništvo i da smo s razlogom tu gdje jesmo i da ćemo, ako Bog da i ako ovako ostane, ispuniti naše ciljeve i dokazati da smo s razlogom tamo gdje trebamo biti.

Što vam kažu prijatelji i obitelj?

Počeli su se i oni davati u to, stalno su na utakmicama.

Otišla je vratarka Ristovski koja je branila veći dio sezone…

Ja sam njezina, nadam se, zamjenica (op.a. vratarka P. K. Matković). Trenirale smo na zavidnoj razini, ja sam pokušala biti gdje i ona kako bih je zamijenila u najboljem mogućem svjetlu kada ona ne bi mogla. Došla nam je nova vratarka iz reprezentacije Crne Gore, odlično se prilagodila ekipi i nadam se da će tako i ostati.

Na novinarska je pitanja potom odgovarala i Lana Kukavica.

Kako ste proveli odmor prije priprema?

Imale smo kratku pauzu, dovoljno dugu da odmorimo glave i pripremimo se za izazove koje slijede. Odradile smo kvalitetne, bile motivirane i fokusirane i svi znamo što nam je cilj.

Imali ste drugačiji put, došli ste iz drugog grada i školovali se ovdje. Jeste očekivali da ćete biti na ovom mjestu?

Mi to smatramo normalnim u ženskom nogometu, da se školujemo i bavimo sportom u isto vrijeme. Tu sam već pet godina, bio je mali problem kada sam se doselila jer sam bila mlada, imala sam 15 godina, ali uz potporu Kluba, svih trenera, Uprave, nisam imala nikakvih poteškoća i ovim im putem želim zahvaliti na tome.

Koliko će se kilometara pretrčati ove sezone?

Hahaha, po mojim procjenama 500-600.

Media day zaključile su Janja Čanjevac i Antonia Dulčić.

Kakav je osjećaj ususret Ligi prvakinja?

Mislim da smo spremne, odradile smo dobre pripreme. Atmosfera je dobra, nadamo se da ćemo odigrati utakmice jako dobro.

Kakvi su ciljevi?

Cilj je proći, nije nam veliki presing, prvi nam je put u Ligi prvaka, najbitnije je ostaviti dobar dojam.

Koliko će biti teško obraniti prvenstvo? Je li teže obraniti ga ili osvojiti?

Sigurno da je teže obraniti ga jer smo favoriti, očekuje se da ga osvojimo. Imamo dobru ekipu, pojačali smo se.

Čujete li se s Melnjakom, imate li kontakt?

On je moj praktički susjed (op.a. Janji Čanjevac). Imam punu podršku od njega. Nedugo prije što smo osvojile prvenstvo čuli smo se, čestitao je na rezultatu, imamo punu podršku s njegove strane.

Bilo bi dobro početi sezonu kao i on…

Da, dugo je čekao tu priliku, uspio je pokazati koliko vrijedi, vratio se nakon teške ozljede i neka samo tako nastavi.

Iza Vas (op.a. Čanjevac) je jedan od najboljih perioda karijere, kako gledate na to, možete li bolje?

Moram iskreno reći da su ovo moje najbolje godine do sada, na meni je da opravdamo ovu sezonu koja je pred nama i da još više radim i treniram.

Koja je razlika igrati na lijevom beku i lijevom krilu? Je li to samo 10 metara gore-dolje?

Igrala sam lijevog beka (op.a. Čanjevac), a onda je naša bivša trenerica Tamara Benković došla na ideju da me stavi na krilo, ali to je više-manje razlika u tih 10 metara, slične su kretnje i slobodniji ste.