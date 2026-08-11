Hajdučice doznale nove europske protivnice

Nakon što su u Radencima pobijedile slovensku Muru u drugom nastupu u Ligi prvakinja, Hajdučice su osvojile treće mjesto na mini kvalifikacijskom turniru i plasirale se u kvalifikacije Europa Cupa.

Ždrijeb za UEFA Europa Cup održan je danas u Nyonu, a Bijele će u prvom kolu kvalifikacija igrati protiv danske Fortune Hjørring. S obzirom da ovo nije kvalifikacijski turnir jer su prošle u kvalifikacije natjecanja, igrat će se dvije utakmice. Prva je utakmica na rasporedu 26. kolovoza i igrat će se u Splitu, dok je uzvrat 2. rujna u Danskoj.

Bijele će, ukoliko prođu prvo kolo, igrati protiv pobjednica iz susreta zagrebačkog ŽNK Agrama i bjeloruskog Minska.