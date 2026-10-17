Hajdaš Dončić o neredima u Splitu: "To je odraz Plenkovićeve vladavine"

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je u subotu da su navijački neredi u Hrvatskoj odraz društva, desetogodišnje vladavine Andreja Plenkovića i relativizacije fašističkih pozdrava i najavio prijedlog reforme pravosuđa radi bržeg kažnjavanja navijačkog nasilja, piše HRT.

Navijački neredi su odraz činjenice da Hrvatska nema građanski odgoj u školi, kao i nasilja, vulgarizma, ismijavanja, gluposti i ružnih riječi, koji kreću čak i od Sabora, istaknuo je u izjavi novinarima prije početka 21. izborne konvencije Foruma žena SDP-a.

- Prvo što ćemo napraviti s našim partnerima iz Možemo je uvođenje građanskog odgoja u škole. Predstavit ćemo kroz mjesec dana reformu pravosuđa koja će regulirati nasilje na stadionima. Nije sve u kaznama, pravila postoje, ali ljudi ne igraju po njima, sve zajedno mora biti kontinuirani rad koji kreće od hrvatskog obrazovnog sustava jer državu imamo, ali nemamo društvo, kaže Hajdaš Dončić.

Treba samo malo političke volje da se stvari u Hrvatskoj promijene jer ako imate stabilan politički sustav imate i stabilno društvo. Kod nas je politički sustav nadograđen velikim brojem tzv. žetona, linijama manjeg otpora, uvlačenjem u Vladu krajnjih desničara i onda imamo ovo što imamo, ustvrdio je.

Postoji politička odgovornost, za nju je uvijek odgovorna prva osoba, a prva osoba u Hrvatskoj je Andrej Plenković, poručio je Hajdaš Dončić.

Društveni model se mora promijeniti, a to se može samo na izborima i borbom za normalnu, građansku Hrvatsku u kojoj ne možemo izjednačavati govor mržnje i fašizma s aktivizmom. To nije jednako jer demokracija nisu samo prava nego i obveze, dodao je.

'Neće se ništa dogoditi osim nekoliko uhićenja zbog pritiska javnosti'

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić ustvrdio je kako niz godina gledamo scene slične onima u Splitu, ali izgleda da smo sada dotaknuli dno.

Te scene nisu samo sramota Splita nego ih se srami svaki navijač Hajduka jer je to zasjenilo veličanstvenu pobjedu na terenu. To nije novost i kao ministar unutarnjih poslova puno puta sam vidio kako pravi navijači nisu oni koji se tako ponašaju i koji su spremni tući policiju.

Iznenadilo ga je što su iz splitske policije kazali da Torcida ne komunicira s njima. Policija je pokazala apsolutni strah i kukavičluk od onih koji su spremni napraviti ovakvu sramotu, ne samo Splitu nego i svima nama koji smo zainteresirani da Hajduk i dalje bude dobar klub, rekao je.

Ostojić smatra da se neće ništa dogoditi osim nekoliko uhićenja zbog pritiska javnosti, a i to će otići u zastaru jer se danas svi boje organizirane Torcide koja vlada Hajdukom.

Mogu se ponašati kako ih je volja, a zemlja koja dozvoli da joj navijači usred ljeta zaustave promet na autocesti treba se sramiti policije koja to nije spremna zaustaviti, poručio je.

Postavio je pitanje tko financira takve stvari i tko stoji iza takvih ekipa. Tko financira ta silna putovanja, besplatne kombije, topovske udare i bengalke koje si građani Hrvatske ne mogu tek tako priuštiti, zapitao je Ostojić i poručio nadležnima - neka izvole pratiti trag novca.