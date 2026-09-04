Hadžibegić: „Bili smo i suigrači i rivali, ali Ivan je prije svega bio veliki čovjek“

Brojne nogometne legende ispiunile su kino dvoranu na Poljudu, među njima i Faruk Hadžibegić, veliki nekadašnji igrač, legenda Sarajeva, suigrač Ivana Gudelja iz reprezentacije bivše države.

Puno su toga prošli zajedno:

“Potresla me i rastužila vijest o Ivanovom odlasku, To je bio jedan od najljepših kontakata koje sam imao u sportu, imao sam priliku upoznati čovjeka, bilo smo suigrači, a bili smo i rivali. Jučer sam razmišljao o njemu , Ivan bi trebao biti model sportaša i čovjeka za našu djecu, za buduće generacije, kao primjer profesionalca, ali i čovjeka sa moralnim vrijednostima. Za mene je bio jedan model iskrenog čovjeka, velikog sportaša,

U srijedu smo imali u Sarajevu sastanak Udruženja veterana FK “Sarajevo”, gdje sam ja predsjednik, kada smo čuli tužnu vijest o Ivanovoj smrri, svi zajedno smo odmah prekinuli sjednicu.

Nismo mogli više toliko nas je to šokiralo.

Nažalost bolest ga je rano odnijela sa nogometnih terana, ali toliko je nogometu dao, da će iza Gudelja ostati velika i predivna sjećanja.

Ivan u školama nogometa mora ostati primjer našoj djeci."

Bili su i rivali, posebno se pamti sezona 1984./85., kada je snažno Sarajevo, predvođeno Hadžibegićem, Pašićem, Jozićem i Musemićem, osvojilo naslov prvaka ispred Hajduka.

“Bili smo jake ekipe i mi i Hajduk, mi smo eto imali više sreće. Onda su nas poslije Tito Kirigin i Ante Žaja pozvali tog ljeta na Trofej Marjan, htjeli su da nas pobjede.”

I pobijedio je Hajduk golom Bake Sliškovića iz slobodnog udarca, kao uvertira u najbolju kasniju Gudeljevu sezonu u bijelom dresu, pogotovo u Kupu UEFA.

Ivane, Ivane, ostavio si nam predivne uspomene..