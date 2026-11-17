Hrvatske autoceste (HAC) pripremaju sanaciju vijadukata Garišta na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik. Riječ je o zahvatu na lijevom i desnom vijaduktu, smještenima na kilometarskoj oznaci 347+086, na prometno važnoj dionici Dalmatine između čvorova Vrpolje i Prgomet.

Prema službenim podacima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave, procijenjena vrijednost radova iznosi 720.000 eura bez PDV-a, odnosno 900.000 eura s PDV-om. HAC je 11. studenoga objavio prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, koje traje do četvrtka, 19. studenoga 2026., u 23:59 sati.

Vijadukt dug gotovo 400 metara

Garišta su jedan od važnijih objekata na ovom dijelu autoceste A1. Prema ranije objavljenim podacima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, vijadukt je dug 398,60 metara, širok 27,90 metara, a njegovu konstrukciju čine 24 potporna stupa povezana sa 130 nosača.

Riječ je o dijelu autoceste kojim tijekom ljetnih mjeseci prolazi velik broj vozila prema Splitu i drugim dalmatinskim odredištima. Upravo zato eventualni radovi na kolničkim konstrukcijama i prometnim trakama mogu imati znatan utjecaj na protočnost prometa, osobito tijekom turističke sezone.

Što se planira sanirati?

Prema prikazu projektne dokumentacije koji je objavio specijalizirani portal Bauštela, među predviđenim zahvatima su zamjena dotrajalih prijelaznih naprava, sanacija dijelova betonske konstrukcije, obnova hidroizolacije i asfaltnog zastora te radovi na drugim dijelovima vijadukata.

Prijelazne naprave posebno su važan dio mostovskih konstrukcija jer omogućuju pomicanje pojedinih dijelova objekta zbog temperaturnih promjena, prometnog opterećenja i drugih utjecaja. Njihovo održavanje i pravodobna zamjena važni su za dugotrajnost konstrukcije i sigurno odvijanje prometa.

Službena objava HAC-a potvrđuje da je sanacijom obuhvaćen i lijevi i desni vijadukt, dok će konačan opseg i dinamika radova biti važni elementi daljnjeg postupka javne nabave.

Hoće li zbog radova nastajati kolone na A1?

Za vozače je možda najvažnije pitanje hoće li se tijekom sanacije zatvarati pojedini prometni trakovi ili će se promet privremeno preusmjeravati.

Zasad nije objavljen konačan raspored izvođenja radova ni službeno potvrđena dinamika prometnih ograničenja. Stoga se u ovom trenutku ne može tvrditi kada bi eventualna zatvaranja počela, koliko bi trajala i bi li zahvat utjecao na promet tijekom ljetne sezone 2027. godine.

Budući da se radi o prometno opterećenoj dionici autoceste A1, od HAC-a bi bilo važno dobiti precizne informacije o planiranim fazama radova, mogućnosti održavanja prometa u oba smjera i razdoblju godine u kojem se zahvat namjerava izvesti.

Radovi još nisu počeli: Slijedi daljnji postupak javne nabave

Važno je naglasiti da objavljeno savjetovanje ne znači da su građevinski radovi započeli niti da je izvođač već odabran.

HAC trenutačno provodi postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, pod evidencijskim brojem 1-400-2026-597. Nakon završetka te faze slijede daljnji koraci javne nabave.

Tek nakon provedbe postupka, odabira izvođača i utvrđivanja terminskog plana bit će moguće preciznije govoriti o početku i trajanju sanacije.

Za sada je izvjesno da HAC priprema obnovu obaju vijadukata Garišta, dok odgovore na pitanja o stvarnom početku radova i mogućim prometnim ograničenjima tek treba dobiti.