Habijanov trener ima presudu zbog nasilja nad curom. U ministarstvu su ga ugostili

Društvene mreže preplavila je fotografija trenera i body buildera Filipa Dropulića s ministrom pravosuđa i uprave Damirom Habijanom. Dropulić ju je sam objavio na svom javnom Facebook profilu, a vrlo brzo se fotografija proširila uz tvrdnje da je Dropulić osuđen za nasilje nad ženama. I to je točno, međutim riječ je o presudi iz 2016. godine, i to za prekršaj iz domene remećenja javnog reda i mira, tako da je nastupila rehabilitacija. Drugim riječima, Filip Dropulić može dobiti potvrdu o nekažnjavanju, a detalje presude mediji ne smiju pisati.

No u srpnju 2025. godine, žrtva je u podcastu Marka Barića ispričala da je ona osoba koju je Dropulić napao, izrazila je svoje nezadovoljstvo što je u pitanju bila prekršajna, a ne kaznena prijava. Pričala je o ozljedama, njihovom odnosu, večeri kad se nasilje dogodilo, ali i novčanoj kazni od tisuću kuna koju je Dropulić dobio. Da je procesuiran po kaznenom zakonu, dobio bi od jedne do tri godine zatvora. Nakon toga, u rujnu iste godine, Hrvatski fitness i bodybuilding savez objavljuje priopćenje u kojem obavještavaju javnost da nisu znali za presudu i da su izbacili Dropulića, piše portal 24 sata.

- Hrvatski fitness i bodybuilding savez kao član Hrvatskog olimpijskog odbora zauzeo je stav o 100-postotnoj netoleranciji prema ikakvom obliku nasilja prema ženama, a osobito sportašicama, pa makar je o takvom nasilju nacionalni savez saznao tek nakon više godina nego je počinjeno i to iz javnih medija. Ovaj sramotni čin nasilja nad djevojkom, koji je završio pravomoćnom osuđujućom presudom izrečenom Filipu Dropuliću, a koju je on namjerno zatajio, u prvom redu dovodi se u negativne konotacije bodybuilding i fitness sport i njegove trenere u široj populaciji, te neutemeljeno stavlja negativni predznak na sportaše koji se natječu u fitness i bodybuilding sportu. Stoga temeljem Zakonom danih javnih ovlasti Hrvatskog fitness i bodybuilding saveza za djelovanje i kontrolu rada u fitness i bodybuilding sportu u Republici Hrvatskoj, HFBS se u potpunosti ograđuje od svojeg bivšeg sportaša i bivšeg dužnosnika Filipa Dropulića i javno osuđuje njegov čin nasilja nad Elom Jerković. Ujedno HFBS je naknadno već osudio i brojna druga nedjela Filipa Dropulića počinjena zadnjih godina u HFBS-u, odnosno kršenja međunarodnog etičkog kodeksa sudaca, osobito jer nadležna tijela HFBS-a nikada do sada niti nisu bila obaviještena od strane Filipa Dropulića o provođenju službenog postupka i o postojanju pravomoćne presude izrečene protiv njega - piše među ostalim u priopćenju Saveza.

Habijanov trener

Vratimo se na fotografije s ministrom Habijanom jer je upravo zbog toga ova priča javni interes. Legitimno je pitanje kakva poruka se šalje kad se ministar pravosuđa države u kojoj je u protekloj godini ubijeno 19 žena i u kojoj postoji realan problem s nasiljem nad ženama (dovoljno velik da MUP ima 'Kalendar nasilja'), javno fotografira, druži i ugošćuje u Ministarstvu čovjeka s presudom zbog nasilja nad tadašnjom djevojkom, bio on rehabilitiran ili ne.

Kako nam je u telefonskom razgovoru potvrdio sam Dropulić, upoznali su se preko sporta i od 2024. godine.

- Nas je spojio sport jer je on u sportskim krugovima - rekao je.

Objasnio nam je da je ministrov sportski trener. Na naše pitanje 'Je li on Vaš klijent?' Dropulić odgovara:

- Tako je, da - rekao je.

Tome svjedoče brojne fotografije iz teretane koje obojica objavljuju. Tu su i dvije fotografije koje je objavio Dropulić, a na njima je dio zaposlenika Ministarstva kojeg vodi Habijan. Riječ je o božićnom domjenku Ministarstva iz 2024. godine koji se, po Dropulićevim riječima u komentaru ispod slike, održao u prostorima ministarstva u Vukovarskoj.

24 sata je upitao ministarstvo je li Dropulić njihov zaposlenik ili suradnik, kako poznaje ministra Habijana i otkad te zna li ministar za Dropulićevu prošlost.

- Navedena osoba nije zaposlenik ovog Ministarstva i nema suradnje. U odnosu na treće pitanje ističemo kako je o tome ministar saznao preko medija, a na preostalo pitanje dodajemo kako ovo Ministarstvo ne komentira privatno vrijeme ministra - odgovorili su.

Zanimalo nas je je li to ministar Habijan saznao iz medija ranije ili iz našeg upita.

- Ističemo kako je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije o navedenome saznao u ljeto 2025. godine iz medijskih natpisa - odgovorili su iz Ministarstva.

