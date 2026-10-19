Habijan o slučaju u Splitu i blagim kaznama: 'Presuda mora poslati određenu poruku'

U Splitu se i dalje raspetljava slučaj povezan s navijačkim korteom Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, tijekom kojeg su se čuli antisemitski i nacistički povici. Zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju dosad su prijavljene 23 osobe.

Dio osumnjičenih nalazi se u istražnom zatvoru, za dijelom policija još traga, a u postupku je i jedan maloljetnik kojemu nije određen istražni zatvor, već mjera opreza zabrane posjećivanja nogometnih utakmica.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je da policiju zanima isključivo je li netko prekršio zakon i ima li za to dovoljno dokaza, a otvorio je i pitanje recidivizma te odgovornosti pravosuđa.

O tome mogu li postupci biti brži, koriste li suci dovoljno stroge mjere prema recidivistima, ali i o prozivkama Torcide zbog navodnih dvostrukih kriterija, za RTL Danas s Dajanom Šošić govorio je Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Ministar Božinović, vezano uz slučaj u Splitu, uputio je kritike na račun sporosti pravosuđa. Mogu li, po Vama, pravosudni procesi biti brži?

Mislim da od početka, zapravo otkad sam preuzeo ovu funkciju, kada govorim o duljini postupaka, jedan od ciljeva jest da ti postupci budu što brži. To se u konačnici reflektira i na percepciju pravosuđa općenito. Jedan od razloga prilično loše percepcije pravosuđa, od čega ne bježim, upravo je duljina trajanja postupaka.

Ono što isto tako mogu reći, a što rijetko dolazi do medija, jest da postoji jedan pozitivan pomak koji se vidi u posljednje dvije i pol do tri godine. Kada govorimo o postupcima, oni traju kraće.

Je li ovo na neki način prebacivanje loptice zbog nefunkcioniranja sustava, kako su rekli iz Hrvatske udruge sudaca?

Ne bih volio da zapravo ima prebacivanja loptice. Mislim da sva tri stupa vlasti, to stalno ističem, izvršna, zakonodavna i sudbena, ako žele neke stvari promijeniti, moraju postići određeni sinergijski učinak.

Niti Ministarstvo pravosuđa kao izvršna vlast, odnosno izvršna vlast izmjenama i prijedlozima zakona, ne može samo riješiti pitanje brzine odlučivanja u određenim predmetima. Imamo sudbenu vlast koja je samostalna i neovisna, apsolutno to treba poštivati, ali uz tu samostalnost i neovisnost postoji i odgovornost onih koji odlučuju.

Jesu li suci po Vama preblagi u ovim slučajevima, posebno kada je riječ o recidivistima?

Ja kao predstavnik izvršne vlasti ne bih smio komentirati sudske odluke, ali isto tako, na tragu ovoga što sam rekao malo prije, suci moraju prihvatiti da njihova odgovornost postoji.

Što se tiče toga je li sankcija koja se izrekne blaga ili može biti stroža, mislim da je ključno da odluka i presuda moraju slati određenu poruku. Ako vidimo da imamo pojavnost navijačkog nasilja, ali i drugih djela, a nažalost ove godine svjedočili smo određenim tragičnim događajima i teškim kaznenim djelima, u takvim situacijama pravosudni dužnosnik, sutkinja ili sudac, ima alat na temelju zakona.

Zakon je okvir i na temelju njega postoji mogućnost izreći kaznu koja treba poslati poruku da će u takvim slučajevima biti izrečena najveća moguća kazna. Naravno, postoje i olakotne okolnosti koje tu kaznu mogu smanjiti, ali poruka se mora poslati.

Znači li to da ranije nije bila poslana odgovarajuća poruka od strane sudova?

Mislim da moraju koristiti alate koje imaju. Ako gledamo naš zakonodavni okvir, sada uvodimo doživotni zatvor. To je nešto što je na papiru.

Imamo dugotrajni zatvor od 40 i 50 godina koji se može izreći, ali mislim da postoje situacije i teška kaznena djela kada tu sankciju treba izreći i poslati poruku. To je činjenica.

Kako gledate na prozivke Torcide da se u društvu pravda provodi selektivno?

Teško mi je komentirati jer ne shvaćam baš do kraja kontekst.

Tvrde da je pravda, konkretno u njihovu slučaju, brza, dok je kod velikih političkih ili korupcijskih afera puno sporija?

To je možda u javnosti najjednostavnije plastično objasniti. Ako govorimo o njihovu slučaju i brzoj pravdi, to je tek početak procesa.

Jedno je istražni zatvor kao mjera koja ne znači da je donesena pravomoćna odluka. Istražni zatvor je sigurnosna mjera koja se izriče i ima svoju svrhu, primjerice zbog utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja kaznenog djela ili nekog drugog razloga za određivanje istražnog zatvora.

Što se tiče usporedbe s koruptivnim postupcima, isto tako imate mjeru istražnog zatvora koja nakon određenog vremena istekne, a onda ljudi kažu: "Već je izašao na slobodu." Ne nego kazneni postupak i dalje traje, a nakon pravomoćne presude može uslijediti i kazna zatvora. Imali smo primjere i visokoprofiliranih ministara i drugih visokoprofiliranih osoba koje su u konačnici završile u zatvoru.