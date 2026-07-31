Habijan nakon uhićenja Keruma: "Ne smije biti nedodirljivih, bez obzira kojoj stranci pripadaju"

Ministar pravosuđa Damir Habijan govorio je tijekom gostovanja na N1 televiziji o stanju u pravosuđu.

Na početku je komentirao uhićenje Željka Keruma, poručivši: "Ne smije biti nedodirljivih, bez obzira na to što je netko član bilo koje političke stranke, visokorangirani dužnosnik, to je nebitno. Svi trebaju biti isti. Ako postoje sumnje da su učinili neko kazneno djelo, slijedi istraga, a sud će reći u kojem će smjeru to sve skupa ići."

"Gledali smo koje su to točke koje dovode do odugovlačenja postupka"

Osvrnuo se i na pitanje traju li slučajevi predugo. "Ako gledamo generalnu percepciju, uvijek slušamo o tome da su postupci dugotrajni, ja se mogu složiti. Stvar je u tome da su visokoprofilirani slučajevi pod lupom javnosti, a ti postupci znaju trajati predugo. Sporost u donošenju odluka nije pravda za društvo, a ni za tu osobu", ustvrdio je.

"Zajedno sa svojim timom i stručnim ljudima u Ministarstvu gledali smo koje su to točke koje dovode do odugovlačenja postupka. Bio sam odvjetnik i, kada sam sudjelovao u postupcima kao branitelj, znao sam da ću, ako imam procesnu mogućnost u zakonu, koristiti je i odugovlačiti postupak", dodao je. "Ima točaka u zakonu koje možemo izmijeniti da postupak bude protočniji, ali ono što je ovdje izazovno jest pitanje prava obrane. Već sada imamo u najavi nekoliko zahtjeva za ocjenu ustavnosti odredbi, a te zahtjeve podnose odvjetnici koji vide izazov za sebe jer više nemaju određene alate koje su koristili", naveo je.

"Ono što je ključno i bez čega nema funkcionalnog pravosuđa jesu ljudi"

Govorio je i o povjerenju građana u hrvatsko pravosuđe. "Ako gledamo prošlu godinu, nešto je bolje. Siguran sam da me to kao ministra ne zadovoljava, a mnogo je elemenata koji utječu na tu percepciju. To nije samo odgovornost Ministarstva", upozorio je. "Ako nema pomoći svih dionika koji su uključeni, cijeli sustav stvara percepciju. Oni koji imaju negativnu percepciju o pravosuđu, 60 posto građana, nisu imali doticaj s pravosuđem. Sliku su stvorili negdje drugdje. To je razlog zašto smo rekli da moramo ubrzati procese", nastavio je.

Tvrdi kako ima pozitivnih trendova, ali da oni teško dolaze do javnosti. "Ono što je ključno i bez čega nema funkcionalnog pravosuđa jesu ljudi. Postavilo se pitanje kako uvesti nove i kvalitetne kadrove. Uskoro ćemo imati golem problem s premalim brojem sudaca", istaknuo je. "Mislim da su sada i materijalni uvjeti i plaće pravosudnih dužnosnika na boljoj razini te se nadamo da ćemo uspjeti privući novu krv koja nam je nasušno potrebna, ali prije svega mislim na kvalitetnu strukturu ljudi", kazao je.

"DORH postupa objektivno, neovisno i lišeno bilo kakve politike"

Zadovoljan je radom DORH-a. "Ako gledamo izvješća, kao ministar mogu reći da sam zadovoljan radom DORH-a. DORH postupa objektivno, neovisno i lišeno bilo kakve politike. Tako treba nastaviti i ne bi trebalo biti nedodirljivih. Mislim da glavni državni odvjetnik radi dobar posao", izjavio je.

"Ako se baziramo na posljednje dvije godine, otkako je Ivan Turudić na funkciji glavnog državnog odvjetnika, mislim da je tu bilo i velikih riba, neovisno o tome kojem jatu pripadaju", dodao je.

O suradnji EPPO-a i DORH-a

Osvrnuo se i na suradnju EPPO-a i DORH-a. "Činjenica je da su ljudi koji rade u EPPO-u isti ljudi koji su radili u USKOK-u, nisu to stranci. To je ono što mi smeta, što radimo distinkciju da EPPO radi odlično, a DORH i USKOK ne. Ne treba stvarati takav dojam", poručio je. "EPPO je nadležan kada postoji osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo zloupotrebe sredstava fondova EU-a. Oni u tom dijelu imaju pravo na izvide, istrage i pokretanje postupka, a sve ostalo je u domeni DORH-a i USKOK-a", nastavio je.

Potvrdio je da je komunicirao s novom predsjednicom Vrhovnog suda. "Mi smo odmah nakon što je izabrana održali neformalni sastanak, ali imali smo i prije dva, tri tjedna sastanak u Vrhovnom sudu o svim temama koje se tiču sudbene vlasti", naveo je. "Sastanak je bio konstruktivan, a ona je preuzela ulogu, kontrolu i nadzor nad radom sudova. Mislim da će njezino nastojanje i nadzor nad radom sudova uroditi plodom. Veseli me što je ta suradnja vrlo dobra", naglasio je.

"Sve što je trebalo dostavljeno je kazahstanskim vlastima"

Upitan je i kada će Vedran Pavlek biti izručen Hrvatskoj. "Ne mogu reći kada se može očekivati u Hrvatskoj jer je to odluka njihovih tijela. Ministarstvo pravosuđa je u ovoj situaciji posrednik. Sve što je trebalo dostavljeno je kazahstanskim vlastima", odgovorio je. "Kod njih je to na odlučivanju kod glavnog državnog odvjetnika, koji je nadležan u prvom stupnju odlučiti o izručenju. Ako se donese odluka o izručenju, Pavlek ima pravo žalbe, a konačnu odluku donosi Vrhovni sud u Kazahstanu. Koliko će to trajati, nezahvalno je reći jer ne ovisi o nama", ponovio je.

"Ono što znamo jest da je Pavlek u istražnom zatvoru, ne možemo govoriti u kakvim uvjetima. Ono što je meni bitno jest da se naš zahtjev pozitivno riješi i da se izruči Hrvatskoj te da odgovara za ono za što je osumnjičen. Za transparentnost pravosuđa važno je da bude ovdje i da odgovara", zaključio je Habijan.