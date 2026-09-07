Gyms4you stigao i u Split 3

Split je dobio još jednu adresu za trening. Gyms4you Split 3 nova je lokacija u mreži jednog od najvećih fitness lanaca u Hrvatskoj, a članovima donosi slobodu da trening uklope u svoj raspored.

Nema potrebe za prilagođavanjem radnom vremenu teretane, Gyms4you lokacije dostupne su 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Rano ujutro, nakon posla ili kasno navečer, termin za trening birate sami.

Jedna iskaznica za sve lokacije

Članstvo u Gyms4you ne veže vas uz jednu teretanu. S jednom članskom iskaznicom možete trenirati na svim Gyms4you lokacijama u Hrvatskoj.

To znači da, gdje god se nalazili, svoj trening možete nastaviti bez dodatnog članstva i kompliciranja. Jedna iskaznica, sve lokacije i potpuna sloboda izbora kada i gdje trenirati.

Ne morate trenirati sami

Ako vam je potreban dodatni poticaj, pomoć oko tehnike ili želite imati konkretan plan treninga, na raspolaganju su vam Gyms4you osobni treneri.

Za sve koji nisu sigurni odakle krenuti, prva konzultacija s osobnim trenerom je potpuno besplatna. To je prilika da razgovarate o svojim ciljevima, naučite kako pravilno koristiti sprave i izvoditi vježbe te dobijete smjernice za kvalitetan i siguran trening.

Trening s osobnim trenerom može biti odličan izbor bez obzira na to jeste li početnik, vraćate li se vježbanju nakon pauze ili želite napraviti dodatni korak prema svojim ciljevima. Trener vam može pomoći prilagoditi trening vašim potrebama, pokazati pravilno izvođenje vježbi i pratiti vaš napredak.

Split 3 tek je početak

Otvorenje Gyms4you Split 3 dio je daljnjeg širenja Gyms4you mreže, a uskoro slijede i nova otvorenja u Slavonskom Brodu i Zaprešiću.

Nova lokacija u Splitu tako donosi više mogućnosti za trening, bilo da preferirate samostalno vježbanje ili želite trenirati uz podršku osobnog trenera.

Gyms4you Split 3 – trenirajte kada želite, koliko želite i na način koji najbolje odgovara vama. 24/7, 365 dana u godini.