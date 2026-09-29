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Gvardiol prokomentirao utakmicu i Yamala: "On bi Vas prošao nekoliko puta i da ima najgori dan"

Hrvatska je upisala pobjedu i poraz u Ligi nacija
Joško Gvardiol

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 igrala protiv Španjolske u Sevilli u sklopu 2. kola skupine 3 elitne skupine Lige nacija, a slavila je Španjolska rezultatom 4:1 odnosno golovima Yamala iz 2. i 63. minute, Pubilla iz 31. minute te Williamsa iz 89. minute. Za Hrvatsku je jedini pogodak zabio Beljo u 28. minuti.

Utakmicu je prokomentirao igrač Hrvatske Joško Gvardiol odgovaravši na novinarska pitanja.

Teška utakmica?

Da, težak poraz. Moramo im čestitati, s razlogom su svjetski prvaci. Znali smo što nas ovdje čeka, nije nimalo lagano, ali mislim da smo pokazali previše poštovanja i da smo mogli ući bolje. Primili smo taj gol rano, pokušavali smo se vratiti u normalu, ali evo, težak poraz.

Beljo je zabio prvi pogodak. Je li Vama bilo teško boriti se s Yamalom?

Drago mi je zbgo Belje. Mislim da smo trebali duplirati Yamala, nekad smo uspjeli, nekad ne, ali on bi Vas prošao nekoliko puta i da ima najgori dan.

Slijedi Engleska?

Da, težak je raspored, bit će teže jer nema publike, raspored nije lagan, ali moramo izvući što više bodova.

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