Gužve već od jutra: Kolone na autocestama, nesreća na A1, zbog požara zatvorena omiška obilaznica

Na hrvatskim cestama u subotu ujutro bilježi se pojačan promet, a na pojedinim dionicama autocesta već su se stvorile višekilometarske kolone. Dodatne poteškoće stvaraju prometne nesreće, vozila u kvaru te ograničenja i zatvaranja cesta zbog požara.

Prema izvješću Hrvatskog autokluba objavljenom u 7:28 sati, na autocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona iz smjera Buzina duga je oko dva kilometra.

Između Zagreba i Bosiljeva prema moru povremeno se vozi u kolonama u pokretu, uz kraće zastoje.

Na 58. kilometru A1, između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, dogodila se prometna nesreća zbog koje se vozi uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Problema ima i u tunelu Sveti Rok, gdje se u smjeru Zagreba pokvarilo teretno vozilo. Vozilo se nalazi na ugibalištu, a promet se odvija po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Na autocesti A2 Zagreb–Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko četiri kilometra i proteže se u Sloveniju.

Pojačan priljev vozila prema naplati Lučko bilježi se i na autocesti A3 Bregana–Lipovac, iz smjera Buzina, gdje je kolona također oko dva kilometra.

Na autocesti A4 Goričan–Zagreb pred naplatom Sveta Helena u smjeru Zagreba kolona je duga oko jedan kilometar.

Poteškoća ima i na Jadranskoj magistrali. Zbog prometne nesreće u mjestu Brsečine promet se odvija uz privremenu regulaciju.

Na dijelu cesta u Dalmaciji na promet i dalje utječu požari.

Kod Omiša je za sva vozila zatvorena omiška obilaznica, državna cesta DC553.

Na Pelješcu se zbog požara na državnoj cesti DC414, na dionici Prizdrina–Potomje, kao i na lokalnoj cesti Kuna Pelješka–Pijavičino, vozi jednim prometnim trakom.

HAK podsjeća i na zabranu prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrana ne vrijedi na autocestama ni na državnoj cesti DC1.

Na blagdan Velike Gospe, u subotu 15. kolovoza, zabrana će biti na snazi od 14 do 23 sata, dok će u nedjelju 16. kolovoza vrijediti od 12 do 23 sata.

Vozačima se zbog Velike Gospe preporučuje i poseban oprez na prilaznim cestama prema marijanskim svetištima.

Očekuje se pojačan promet, ali i velik broj pješaka i skupina hodočasnika koji se kreću cestama, pa HAK poziva vozače da smanje brzinu, povećaju oprez i računaju na mogućnost nailaska na hodočasnike uz kolnik i na samoj cesti.