GUŽVE PREMA MORU Na autocestama kilometarske kolone, probleme stvara i jak vjetar

Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama, a na pojedinim dionicama već su se u subotu ujutro stvorile višekilometarske kolone. Hrvatski autoklub upozorava vozače i na ograničenja zbog jakog vjetra u priobalju.

Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Vozi se u kolonama, uz povremene zastoje.

Gužve su i na autocesti A2 Zagreb – Macelj. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je jutros duga oko pet kilometara.

Na autocesti A3 Bregana – Lipovac, prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina, kolona je duga oko četiri kilometra.

HAK zbog pojačanog prometa poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.

Jak vjetar ograničava promet na Jadranskoj magistrali

Probleme u priobalju stvara jak vjetar.

Na Jadranskoj magistrali između Bakra, Novog Vinodolskog i Karlobaga zabranjen je promet za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama.

Na dionici od Karlobaga do Svete Marije Magdalene zabrana je dodatno proširena i na dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Zbog jakog vjetra ista zabrana za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama vrijedi i na državnoj cesti DC99 između mjesta i čvora Križišće.

Na pojedinim dionicama Jadranske magistrale zbog radova se vozi uz privremenu prometnu signalizaciju, dok se zbog odrona u Kaštel Kambelovcu promet odvija uz privremenu regulaciju.

Subotnja zabrana za dio teretnih vozila

Na snazi je i ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase veće od 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju.

Subotom zabrana vrijedi od 4 do 14 sati, a nedjeljom od 12 do 23 sata. Ne odnosi se na autoceste i državnu cestu DC1.

Vozači trebaju računati i na niz privremenih regulacija zbog radova. Na A3 između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb zapad zatvoren je kolnik u smjeru Lipovca, pa se promet odvija dvosmjerno kolnikom u smjeru Bregane, po dva sužena prometna traka u oba smjera. HAK upozorava da su uz povećanu gustoću prometa mogući zastoji i kolone, osobito vikendom.

Na A2 se na dijelu dionice Krapina – Đurmanec u smjeru Maclja te između Trakošćana i Đurmanca u smjeru Zagreba vozi samo voznim trakom.

Moguća čekanja u trajektnim lukama

Pojačan promet osjeća se i u pomorskom prometu.

HAK upozorava da su zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća čekanja na ukrcaj.

U prekidu je katamaranska linija Kraljevica – otok Pag, odnosno linija Crikvenica – Senj – Baška – Lopar – Rab – Lun Tovarnele.