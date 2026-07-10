Gužve prema moru: Na A1 pojačan promet, kolona i na zagrebačkoj obilaznici

Početak vikenda donio je pojačan promet na hrvatskim autocestama, osobito u smjeru mora. Kako jutros izvještava Hrvatski autoklub (HAK), povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika.

Gužve se stvaraju i na autocesti A2 Zagreb – Macelj, gdje je na čvoru Zagreb zapad, u smjeru zagrebačke obilaznice, kolona duga oko jedan kilometar.

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Vozači trebaju računati i na usporenu vožnju kroz zonu radova na autocesti A4 Goričan – Zagreb između čvorova Zagreb istok i Popovec, kao i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

Pojačan promet bilježi se i na gradskim prometnicama, obilaznicama te na prilazima turističkim odredištima na Jadranu.

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, no iz HAK-a upozoravaju da su u zonama radova i privremene regulacije prometa mogući kraći zastoji i kolone. Vozačima savjetuju da brzinu prilagode uvjetima na cesti te održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.