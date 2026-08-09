Gužve na cestama: Dvije nesreće na A1 u smjeru mora

Promet je srednje gust do povremeno pojačan na većini cesta prema moru, ali i u smjeru unutrašnjosti, izvijestio je HAK.

Na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera te Demerje u smjeru Zagreba trenutačno nema dužih kolona.

Problemi su zabilježeni između čvorova Jastrebarsko i Bosiljevo 2, gdje su se dogodile dvije prometne nesreće. Nesreće su se dogodile na 34. i 44. kilometru autoceste u smjeru mora, a vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje.

Zbog povećanog priljeva vozila na autocesti je između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera zabranjen promet teretnim vozilima i autobusima.

Prometna nesreća dogodila se i na Jadranskoj magistrali između Opuzena i Rogotina. Na tom dijelu ceste prometuje se usporeno.

Iz HAK-a pozivaju vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju stvaranja kolona i zastoja podsjećaju na obvezu formiranja hitnog koridora.