Gužve na autocestama već od jutra: Prema moru se vozi u kolonama

Promet je jutros pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima prema jugu, a na pojedinim dionicama autocesta stvaraju se višekilometarske kolone. Hrvatski autoklub upozorava vozače da zbog povećane gustoće prometa budu posebno oprezni i održavaju dovoljan sigurnosni razmak.

Na autocesti A1 Zagreb–Split–Dubrovnik između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu, uz moguće kratkotrajne zastoje. Na naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba zasad nema dužih čekanja.

Velike su gužve na zagrebačkoj obilaznici. Kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina prema moru duga je oko šest kilometara, dok se iz smjera čvora Zagreb zapad proteže oko dva kilometra.

Problemi su zabilježeni i na autocesti A2 Zagreb–Macelj. Na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko šest kilometara i proteže se na područje Slovenije. Dodatna kolona, duga približno tri kilometra, stvorila se u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec, također u smjeru Zagreba.

Zbog povećanog priljeva vozila na A2 je privremeno zabranjen promet teretnim vozilima i autobusima između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac, između čvorova Križ i Popovača, na 80. kilometru nalazi se pas na kolniku ili u njegovoj neposrednoj blizini. Na tom se dijelu vozi uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Na autocesti A7 Rupa-Križišće dogodila se prometna nesreća na čvoru Sveti Kuzam u smjeru Rupe. Promet se odvija jednim prometnim trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Usporeno se vozi i državnom cestom DC1, u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića.

HAK poziva vozače da prilagode brzinu uvjetima na cesti, izbjegavaju nagla kočenja i prestrojavanja te prije polaska provjere aktualno stanje u prometu.