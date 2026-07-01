Gužve i problemi na A1: Teretno vozilo u kvaru, požar kod Zadra i komadi gume na kolniku

Na autocesti A1 zabilježeno je više izvanrednih prometnih događaja, a vozače se poziva na pojačan oprez, osobito na dionicama prema moru.

Pojačan promet prema jugu

Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora. Riječ je o jednoj od najopterećenijih dionica uoči ljetnih putovanja, zbog čega su mogući zastoji i usporena vožnja. Na autocesti A1, na 27. kilometru između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac, u smjeru Dubrovnika, nalazi se teretno vozilo u kvaru. Promet se na toj dionici vodi po dvije prometne trake, uz ograničenje brzine od 100 kilometara na sat.

Požar na vozilu kod čvora Zadar istok

Izvanredna situacija zabilježena je i na naplatnoj postaji na čvoru Zadar istok, gdje je došlo do požara na vozilu.

Za sada nema dodatnih informacija o okolnostima požara ni eventualnim posljedicama, no vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska tim područjem. Problemi su zabilježeni i na 343. kilometru autoceste A1, između čvora Danilo i čvora Prgomet, u smjeru Dubrovnika. Na kolniku se nalaze komadi gume.

Promet se na toj dionici vodi jednom prometnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Vozačima se savjetuje oprez

Zbog povećane gustoće prometa i više izvanrednih događaja na autocesti A1, vozačima se preporučuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti, drže sigurnosni razmak i prate aktualne prometne informacije prije polaska na put.