Gužve i nervoza u Matoševoj: Počeli radovi, promet ide jednosmjerno

Gužve po gradu u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, kada se većina građana kreće na posao ili s posla, već su dobro poznata svakodnevna pojava. No kada se toj uobičajenoj prometnoj slici pridruže i građevinski radovi, situacija postaje još nepovoljnija za vozače. Upravo takva prometna slika dočekala je jutros stanovnike i prolaznike Matoševe ulice – dugačke kolone vozila, nervozni pogledi kroz retrovizore i vozači na rubu strpljenja.

Razlog svemu je početak sanacije Matoševe ulice, na dionici od križanja s Prilazom Vladimira Nazora pa sve do Zrinsko-frankopanske ulice. Iako je riječ o relativno kratkom potezu – svega tristotinjak metara – radovi će biti sveobuhvatni. Neće se, naime, raditi samo na površinskom sloju asfalta, već i ispod zemlje. Radnici Vodovoda i kanalizacije iskoristit će ovu priliku kako bi obnovili i postojeću infrastrukturu – konkretno, dotrajale cijevi koje su već neko vrijeme bile uzrok povremenih problema u opskrbi i odvodnji.

Tijekom izvođenja radova, promet Matoševom odvijat će se jednosmjerno, i to isključivo u smjeru istoka. To, naravno, dodatno usporava promet i otežava kretanje kroz već ionako prometno opterećen dio grada.

"Sanacija obuhvaća:

uređenje punog profila kolnika habajućim slojem asfalta,

lokalne sanacije i popravke oštećenja kolnika na sjevernom dijelu Matoševe izvan ovog zahvata,

ispitivanje stanja vodovodnih instalacija u trupu ceste koje će provesti tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Predviđeno trajanje radova je dva tjedna, uz mogućnost produljenja ovisno o vremenskim uvjetima.

Tijekom izvođenja radova promet će se odvijati sukladno privremenoj regulaciji prikazanoj u priloženoj skici te u koordinaciji s tvrtkom Promet Split d.o.o. Na terenu će biti postavljena privremena prometna signalizacija u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Molimo građane za razumijevanje i poštivanje privremene prometne regulacije radi sigurnosti svih sudionika u prometu i nesmetanog odvijanja radova", poručuju iz Grada Splita.