GUŽVE DILJEM HRVATSKE Prometne nesreće, kilometarske kolone i prekidi prometa: Zatvoren tunel Sveti Rok!

Vremenski uvjeti u subotu prijepodne povoljni su za vožnju, no promet je izrazito pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, kao i na prilazima turističkim središtima, izvijestio je Hrvatski autoklub u 11 sati.

Zastoji i kolone bilježe se na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, ali i na većini graničnih prijelaza, osobito pri izlasku iz Hrvatske. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje stanju na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Najviše problema trenutačno je na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik. Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru Zagreba kolona je duga oko jedan kilometar, dok se između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi u kolonama u pokretu, uz povremene zastoje.

Usporeno je i između čvora Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika te između čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba.

Zbog prometne nesreće između čvorova Perušić i Gospić, na 172. kilometru u smjeru Dubrovnika, promet se odvija po dva prometna traka uz ograničenje brzine.

Još veći problemi nastali su zbog prometne nesreće u tunelu Krpani, na 213. kilometru u smjeru Zagreba. Vozi se samo jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine, a kolona je duga oko četiri kilometra. Iz sigurnosnih razloga povremeno se prekida promet kroz tunele Sveti Rok, Ledenik i Bristovac u smjeru Zagreba.

Pred tunelom Sveti Rok u smjeru Zagreba formirala se kolona duga oko dva kilometra, a vozila su u kolonama i pred tunelima Ledenik i Bristovac.

Prometna nesreća dogodila se i prije tunela Sveti Rok, na 220. kilometru u smjeru Dubrovnika. Na tom se dijelu vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine.

Na autocesti A2 Zagreb - Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko pet kilometara, a proteže se i na područje Slovenije.

Na autocesti A3 Bregana - Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Jakuševec i Kosnica, na 30. kilometru u smjeru Lipovca, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko tri kilometra.

Problema ima i na autocesti A7 Rupa - Rijeka - Šmrika. Zbog prometne nesreće između tunela Katarina i Trsat u smjeru Križišća promet se odvija jednim trakom, uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Između čvorova Kraljevica i Šmrika u smjeru Krka vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Vozačima koji putuju prema Crikvenici i Novom Vinodolskom HAK preporučuje izlazak na čvoru Križišće.

Na Istarskom ipsilonu prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija u smjeru Slovenije kolona je duga oko dva kilometra. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je duga oko jedan kilometar.

Zbog prometne nesreće potpuno je prekinut promet na državnoj cesti DC1 Karlovac - Slunj u mjestu Blagaj. Povremeno se usporava na dionicama Zagreb - Karlovac i Gračac - Knin, kao i u zoni radova kod Otrića.

Na Jadranskoj magistrali promet je usporen na prilazima turističkim središtima, osobito kod Crikvenice, Novog Vinodolskog, Stobreča, Omiša, Makarske i Čibače.

Velike gužve bilježe se i na Krčkom mostu. U smjeru otoka Krka kolona se proteže od rotora Šmrika do Omišlja, dok je u smjeru kopna kolona formirana već od Njivica.

Na državnoj cesti DC100 Veli Lošinj - Cres zbog kvara na mostu Privlaka prekinut je promet između Malog Lošinja i Ćunskog.