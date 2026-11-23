Tijekom proteklog vikenda policija je na cestama Splitsko-dalmatinske županije sankcionirala čak 745 prometnih prekršaja. Iz prometa je isključeno 146 vozača, a šestorica ponavljača prekršaja završila su pred sudom.

Policijski službenici tijekom vikenda pojačano su nadzirali promet na području Splitsko-dalmatinske županije. Rezultati kontrole pokazuju da ni ovoga puta nije nedostajalo neodgovornih vozača.

Ukupno je sankcionirano 745 prometnih prekršaja, a posebno zabrinjava podatak da je iz prometa isključeno čak 146 vozača zbog vožnje pod utjecajem alkohola ili odbijanja testiranja na prisutnost droga u organizmu.

Rekorder napuhao 2,44 promila

Najveća izmjerena koncentracija alkohola iznosila je 2,44 promila, dok je devet vozača zadržano u policijskim postajama do otrježnjenja.

Osim alkohola, policija je zabilježila i niz drugih ozbiljnih prometnih prekršaja.

Čak pet osoba upravljalo je vozilima prije stjecanja prava na upravljanje, dok su 32 vozača kažnjena zbog korištenja mobitela tijekom vožnje.

Kažnjeno 136 vozača zbog brzine

Zbog prekoračenja dopuštene brzine sankcionirano je 136 vozača, a najveća zabilježena nepropisna brzina iznosila je 135 kilometara na sat.

Policija je kaznila i 12 vozača koji su upravljali neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilima.

Šestorica završila pred sudom

Tijekom vikend-kontrole uhićeno je i šest ponavljača prometnih prekršaja.

Oni su u žurnom postupku privedeni nadležnom sudu, gdje će se odlučivati o njihovoj prekršajnoj odgovornosti i mogućim sankcijama.