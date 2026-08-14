Gužva na cesti kod Omiša: Turisti napuštaju područje požara

Kolone vozila stvaraju se na cesti u smjeru Omiša, dok brojni turisti napuštaju područje zahvaćeno velikim požarom u Lokvi Rogoznici.

Na snimci se vidi pojačan promet i kolona vozila koja se kreće prema Omišu. Promet je dodatno otežan zbog situacije na požarištu i zatvaranja dijela ceste. HAK navodi da je zbog požara prekinut promet u mjestu Lokva Rogoznica.

U velikom požaru, koji je izbio večeras, angažirane su brojne vatrogasne snage, a zbog ugroženosti stanovništva ranije je provedena i evakuacija pojedinih osoba.

Pogledajte kako izgleda promet prema Omišu dok se turisti i drugi vozači udaljavaju od područja požara.