Close Menu

Gužva na cesti kod Omiša: Turisti napuštaju područje požara

Kolaps na dijelu Jadranske magistrale
kolona guzva pozar

Kolone vozila stvaraju se na cesti u smjeru Omiša, dok brojni turisti napuštaju područje zahvaćeno velikim požarom u Lokvi Rogoznici.

Na snimci se vidi pojačan promet i kolona vozila koja se kreće prema Omišu. Promet je dodatno otežan zbog situacije na požarištu i zatvaranja dijela ceste. HAK navodi da je zbog požara prekinut promet u mjestu Lokva Rogoznica.

Požar kod Lokve Rogoznice gasi 110 vatrogasaca, evakuirani stanovnici, oštećeni objekti

U velikom požaru, koji je izbio večeras, angažirane su brojne vatrogasne snage, a zbog ugroženosti stanovništva ranije je provedena i evakuacija pojedinih osoba.

Pogledajte s čim se bore naši vatrogasci. Vjetar im stvara probleme

Pogledajte kako izgleda promet prema Omišu dok se turisti i drugi vozači udaljavaju od područja požara.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
1
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
15
Mad
1