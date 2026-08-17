Gužva je na cestama, u prekidu trajektne i katamaranske linije

Na hrvatskim cestama jutros je pojačan promet, a najveća gustoća bilježi se na glavnim pravcima prema moru. Iz Hrvatskog autokluba (HAK) upozoravaju da se na dijelovima autocesta vozi usporeno, posebno u blizini odmorišta, tunela i naplatnih postaja.

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići gužva se stvara ispred naplate Lučko u smjeru mora. Pojačan promet nastavlja se sve do Bosiljeva.

Problema ima i na autocesti A2 Zagreb-Macelj. Ispred naplate Trakošćan, u smjeru Zagreba, formirala se kolona duga oko jedan kilometar, dok je znatno duža kolona na prilazu glavnom gradu. Kod čvora Zagreb zapad vozila su u koloni dugoj oko četiri kilometra.

Pojačan promet bilježi se i na zagrebačkoj obilaznici, odnosno autocesti A3 Bregana-Lipovac. Veća je gustoća između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, kao i između čvorova Zagreb istok i Kosnica prema Bregani.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb više je vozila između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba.

Dvije Jadrolinijine linije ne prometuju

Problema ima i u pomorskom prometu. Jadrolinijina trajektna linija Dubrovnik-Bari trenutačno je u prekidu zbog tehničkog kvara.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta ne prometuje ni katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun.