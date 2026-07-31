Gusti dim prekrio splitsku Rivu: Građani i turisti u nevjerici promatraju požar

Velik oblak gustog dima večeras se oko 21 nadvio nad splitskom Rivom nakon što je izbio požar u ugostiteljskom objektu Roof 68 Rooftop Bar na Obali Lazareta, u sklopu Turističke palače.

Dim se u kratkom vremenu proširio središtem grada i bio je vidljiv iz više dijelova Splita, privlačeći pozornost brojnih građana i turista koji su se u tom trenutku zatekli na Rivi. Mnogi su zastali kako bi pratili razvoj događaja, dok su drugi mobitelima snimali prizore koji su ubrzo preplavili društvene mreže.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli vatrogasci koji su započeli gašenje požara, a oko objekta se okupio velik broj znatiželjnika.

Za sada nema službenih informacija o uzroku izbijanja požara niti o eventualno ozlijeđenim osobama.

Više detalja bit će poznato nakon intervencije vatrogasaca i očevida.