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Gusti dim nad Splitom: Oblak iznad Rive vidljiv i iz Kaštela

Split pod dimom

Gusti oblak dima koji se nakon požara u centru Splita nadvio iznad grada bio je vidljiv kilometrima daleko, pa tako i iz Kaštela.

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Brojni stanovnici okolnih mjesta primijetili su dim iznad splitskog područja, a prizor je dodatno pokazao razmjere požara koji je izbio u samom srcu grada.

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FOTO Gusti dim nadvio se nad Rivom

Dok su vatrogasci intervenirali na požarištu na Obali Lazareta, dim se širio iznad Rive i gradske luke, privlačeći pažnju građana koji su pratili razvoj događaja.

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