Gusti dim nad Splitom: Oblak iznad Rive vidljiv i iz Kaštela

Gusti oblak dima koji se nakon požara u centru Splita nadvio iznad grada bio je vidljiv kilometrima daleko, pa tako i iz Kaštela.

Brojni stanovnici okolnih mjesta primijetili su dim iznad splitskog područja, a prizor je dodatno pokazao razmjere požara koji je izbio u samom srcu grada.

Dok su vatrogasci intervenirali na požarištu na Obali Lazareta, dim se širio iznad Rive i gradske luke, privlačeći pažnju građana koji su pratili razvoj događaja.