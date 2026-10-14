VIDEO S POŽARIŠTA NA UGLJANU: Gusti crni dim vidi se čak iz Zadra, vatrogascima stiže pojačanje s kopna!

Gusti crni dim koji se danas uzdizao iznad otoka Ugljana i bio vidljiv čak iz Zadra posljedica je požara koji je izbio u gospodarskom prostoru tvrtke Kali tuna u Veloj Lamjani. Na terenu su vatrogasne snage, a prema dosadašnjim informacijama, ozlijeđenih nema.

Dojava o požaru zaprimljena je oko 12:45 sati, nakon čega su na intervenciju upućeni otočni vatrogasci.

U gašenju sudjeluju vatrogasci DVD-ova Kali, Preko i Tkon.

Kako doznajemo vatrogascima stiže pojačanje s kopna.

Prema dosadašnjim informacijama, nema ozlijeđenih osoba. Uzrok izbijanja vatre još nije utvrđen, a vatrogasci nastavljaju s intervencijom kako bi požar što prije stavili pod nadzor.

RANJE OBJAVLJENO:

Prema informacijama kojima zasad raspolažemo, požar je izbio na otoku Ugljanu, no još nije poznato što točno gori ni kolika je površina zahvaćena vatrom.

Uskoro opširnije...