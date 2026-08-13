Gusti crni dim u centru grada: Na Zlodrinoj poljani u Splitu planulo vozilo

Na Zlodrinoj poljani u Splitu došlo je do požara vozila te je u tijeku gašenje.
Na teren su odmah izašli splitski vatrogasci. Intervenirala je Javna vatrogasna postrojba Split s jednim vozilom i šest vatrogasaca, dok je iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split na intervenciju upućeno jedno vozilo s tri vatrogasca.
Vatrogasci su pristupili gašenju požara kako bi spriječili njegovo daljnje širenje.
Za sada nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama, kao ni o uzroku izbijanja požara. Više informacija bit će poznato nakon završetka intervencije i utvrđivanja svih okolnosti događaja.
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