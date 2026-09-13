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Gusti crni dim nadvio se nad Kaštelima: Gori skladište prodajnog centra Eurogarden

Vatrogasci su na terenu
pozar kastela

Gusti crni dim vidljiv je nad Kaštelima, a prema informacijama kojima raspolažemo, izbio je požar u skladištu prodajnog centra Eurogarden u Kaštelima.

Požar je zahvatio skladišni prostor, a na terenu su vatrogasne snage koje se bore s vatrenom stihijom. Za sada nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama niti o razmjerima materijalne štete.

 

Više informacija bit će poznato nakon što vatrogasci lokaliziraju požar i utvrde okolnosti njegova izbijanja.

 Požar gase sva kaštelanska vatrogasna društva.

pozar kastela eurogarden marin bratincevic 1
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