Gusarska bitka u Omišu vraća se nakon sedam godina: "Za razliku od Robina Hooda, znamo da se ovo zaista događalo"

Nakon sedam godina stanke u Omiš se vraća jedna od najpoznatijih gradskih manifestacija – Gusarska bitka. Veliki povijesno-scenski spektakl održat će se 18. kolovoza u Gradskoj luci u Omišu, a organizatori najavljuju dva velika broda, četiri manja plovila i dolazak povijesnih postrojbi iz različitih krajeva Hrvatske.

Gusarska bitka posljednji je put održana 2019. godine, a tijekom svojih prethodnih izdanja privlačila je više od 10.000 gledatelja te s vremenom postala jedan od zaštitnih znakova Omiša.

Povratak manifestacije najavljen je na konferenciji za medije na kojoj su sudjelovali direktor Turističke zajednice Grada Omiša Ivan Pavković, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović, pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Ana Glaurdić Mekinić, zamjenik direktorice županijske Turističke zajednice Joško Stella te predsjednik Kulturno-povijesne udruge "Omiški gusari" Srećko Čečuk.

"Za razliku od Robina Hooda, znamo da se ovo zaista događalo"

Posebnost omiške manifestacije leži u tome što priča o gusarima nije legenda, već se temelji na stvarnim povijesnim događajima, istaknuo je Joško Stella.

"Za razliku od svjetskih priča poput Robina Hooda, sigurno znamo da je Gusarska bitka utemeljena na stvarnim događajima i knezovima Kačićima. Gusari su vladali prostorom od Neretve do Cetine, a pod svojom su vlašću imali i Korčulu i Mljet. Venecija je bila prisiljena plaćati prolaz kroz more omiških gusara", kazao je Stella.

Istaknuo je kako se radilo o hrvatskim pomorcima koji su raspolagali brzim brodovima i koristili vrlo promišljenu pomorsku strategiju.

Omiš je, podsjetio je, pod mletačku vlast pao stotinjak godina nakon Splita.

U luku stižu dva velika broda

Kako će izgledati ovogodišnja bitka otkrio je Srećko Čečuk, predsjednik Kulturno-povijesne udruge "Omiški gusari". U Omiš se vraćaju postrojbe koje u manifestaciji sudjeluju još od njezinih početaka, a pridružit će im se i novi sudionici.

"Dolaze nam postrojbe koje su s nama od prve bitke – Dubrovački trombunjeri, Uskoci s Klisa, ‘Poljičani’ Društva sv. Jure iz Prika i Kumpanjija iz Blata na Korčuli, a ove godine dolaze i Gradska straža Bakar 1848. te Gradska straža Požega", najavio je Čečuk.

Središnji dio večeri ponovno će biti spektakl na moru. U bitci će sudjelovati dva velika i četiri manja broda.

"Jedan veliki brod predstavljat će Mlečane, a drugi će biti naš, uz još četiri mala broda. Bitka će izgledati tako da veliki mletački brod dolazi u luku, gdje ga napada više malih brodova. Mlečani misle da su pobijedili, a onda dolazi naš veliki brod, počinje prava bitka i pobjeđujemo", otkrio je Čečuk.

Upravo će Gradska luka tako 18. kolovoza, prvi put nakon 2019. godine, ponovno postati velika pozornica na kojoj će Omiš oživjeti jedno od najuzbudljivijih razdoblja svoje povijesti.