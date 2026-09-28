Gurate, a ništa se ne pomiče? Splitski Vojni Rock taj je osjećaj pretočio u novu pjesmu

Mladi splitski rock bend Vojni Rock predstavlja novu autorsku pjesmu "Guraj zid". Nakon ljeta provedenog na raznim pozornicama diljem Dalmacije, članovi benda krajem ljeta ušli su u studio i snimili pjesmu koja progovara o osjećaju da se, unatoč stalnom radu i trudu, ništa ne pomiče.

Tekst i glazbu potpisuje vokalistica Sandra Poljak, dok je aranžman nastao zajedničkim radom benda. Za tonsko snimanje, miks i mastering zaslužan je Ivan Komić, a za videospot Toni Banov.

Pjesma o pritisku i traženju izlaza

U središtu pjesme nalazi se iskustvo neprestanog ulaganja energije bez vidljivog pomaka. "Guraj zid" bavi se i nametnutim obvezama te osjećajem da moramo nastaviti čak i kada u onome što radimo više ne pronalazimo smisao ni mogućnost izbora.

Ipak, kako bend opisuje poruku pjesme, u toj se priči nazire i svjetlo na kraju tunela. Ono dolazi s osvještavanjem začaranog kruga u kojem se nalazimo, što otvara prostor za razmišljanje o promjeni.

S dalmatinskih pozornica u studio

Vojni Rock čine Sandra Poljak na vokalu, Marijeta Cetinić na basu, Mislav Gudelj na solo gitari, Petar Lučić na ritam gitari i Luka Banov na bubnjevima.

Nakon niza ljetnih nastupa diljem Dalmacije, bend je koncertne aktivnosti nadopunio studijskim radom, a rezultat je nova autorska pjesma s porukom u kojoj se mogu prepoznati svi koji su se barem jednom osjećali kao da guraju zid.