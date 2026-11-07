Gulite li kuhana jaja odmah ili čekate da se ohlade? Evo što savjetuju stručnjaci

Guljenje tvrdo kuhanih jaja često se pretvori u pravi mali izazov. Ljuska se lijepi za bjelanjak, jaje se raspada, a umjesto glatke površine ostaju brojna udubljenja. Ipak, postoji jednostavan način da se takve situacije izbjegnu, a ključ je u tome kada počinjete guliti jaja.

Kako objašnjava kulinarska autorica Katie Rosenhouse za američki časopis Southern Living, najbolje je pričekati da se kuhana jaja ohlade prije nego što im počnete uklanjati ljusku.

Naime, neposredno nakon kuhanja bjelanjak je još uvijek čvrsto povezan s tankom opnom koja se nalazi ispod ljuske. Kako se jaje hladi, bjelanjak se dodatno učvršćuje i lagano odvaja od ljuske, što znatno olakšava guljenje.

Hladna voda može napraviti veliku razliku

Jedan od najjednostavnijih trikova jest da jaja nakon kuhanja stavite u posudu s hladnom vodom ili vodom s ledom.

Takav postupak brzo zaustavlja daljnje kuhanje, smanjuje mogućnost nastanka zelenkastog prstena oko žumanjka i omogućuje lakše uklanjanje ljuske.

S druge strane, ostavljanje jaja u vrućoj vodi nakon završetka kuhanja može imati suprotan učinak. Bjelanjak može postati tvrđi, a guljenje zahtjevnije.

Nekoliko trikova za lakše guljenje

Osim hlađenja, važnu ulogu ima i svježina jaja. Ona koja su stara otprilike tjedan dana obično se lakše gule od potpuno svježih.

Prije guljenja jaje možete nježno kotrljati po radnoj površini kako bi ljuska popucala na više mjesta. Korisno je i guliti ga pod mlazom vode jer voda pomaže odvajanju tanke opne od bjelanjka.

Preporučuje se započeti guljenje na širem kraju jajeta, gdje se nalazi mali zračni džep. Upravo na tom mjestu ljuska se često najlakše odvaja.

Neki se pritom služe i žlicom koju pažljivo uvuku između ljuske i bjelanjka.

Važno je i pravilno kuhanje

Za dobar rezultat preporučuje se kuhati jaja u jednom sloju, bez gomilanja u posudi. Tako se toplina ravnomjernije raspoređuje.

Također je korisno pratiti vrijeme kuhanja i izbjegavati pretjerano snažno vrenje vode. Na taj način bjelanjak ostaje nježniji, a žumanjak ravnomjerno kuhan.

Koliko dugo kuhana jaja mogu stajati u hladnjaku?

Tvrdo kuhana jaja potrebno je staviti u hladnjak unutar dva sata nakon kuhanja. Najbolje ih je čuvati u dobro zatvorenoj posudi.

Ako ih ne namjeravate odmah pojesti, preporučuje se ostaviti ljusku jer ona sprječava isušivanje i upijanje mirisa drugih namirnica.

Pravilno pohranjena tvrdo kuhana jaja u hladnjaku mogu trajati otprilike tjedan dana.

Ako ste ih već ogulili, možete ih staviti u zatvorenu posudu s lagano navlaženim papirnatim ručnikom kako se ne bi osušila.

Dakle, ako želite izbjeći oštećene bjelanjke i dugotrajno uklanjanje komadića ljuske, nemojte žuriti s guljenjem. Kratko hlađenje u hladnoj vodi može vam znatno olakšati posao.