Grupa Pavel ispunila Pjacu zadnje subote ove godine, sutra stiže Vanna

Razdoblje između Božića i Nove godine u Splitu tradicionalno ima posebnu energiju. Grad je živ, pun ljudi, susreta i glazbe i upravo u takvoj atmosferi, posljednja subota u ovoj godini donijela je koncert grupe Pavel koji je ispunio Pjacu i potvrdio zašto se ovaj bend uživo doživljava posebno.

Iako često opisan kao nježan i emotivan, Pavel je na Pjaci pokazao svoju prepoznatljivu indie pop-rock stranu, kvalitetan nastup, bogat instrumentima i slojevitim vokalnim harmonijama. Aljoša i Tonka, životni i glazbeni partneri, zajedno s ostatkom banda, stvorili su onu posebnu bliskost s publikom po kojoj je grupa i poznata. Bio je to iskren, topao i autentičan nastup, savršeno uklopljen u blagdansku večer na Pjaci.

Posebno emotivno nastup je doživjela Tonka, koja je porijeklom iz Splita. Istaknula je kako splitska publika nije laka za osvojiti, zbog čega joj je reakcija s Pjace bila još draža.

„Splitska publika je teška, neće prihvatiti svakoga, tako da mi je ovaj pljesak na kraju i mnoštvo ljudi dalo vjetar u leđa. Stvarno mi je bilo predivno nastupati pred splitskom publikom“, poručila je Tonka, dodavši kako Split ima posebnu, toplu, mediteransku energiju koja se osjeti već pri dolasku.

Za bend je koncert na Pjaci imao i dodatnu simboliku.

„Ovo nam je koncert kojim zatvaramo malu adventsku turneju i baš mi je drago da je to bilo u Splitu“, rekao je Aljoša, otkrivši i da je publika imala priliku čuti nešto sasvim novo.

„Isprobali smo reakciju publike s novim singlom i prošlo je odlično – pjesma ‘Neka je’ izvedena je premijerno i vrlo vjerojatno će nam upravo ona biti sljedeći singl.“

Adventski šušur po gradu ove nedjelje starta već od jutra. Tako nas na Pjaci od 11 sati očekuje Guitar Advent i duo Baucho, a niz adventskih koncerata na Pjaci završava u 19 sati nastupom Vanne. Publiku očekuje večer bezvremenskih hitova, snažnih interpretacija i glazbe koja se sluša srcem.

„Jako se veselim koncertu u Splitu, jedva čekam nastupiti pred splitskom publikom i svim gostima grada koji će u ovo najljepše doba godine boraviti u Splitu. Adventsko vrijeme je vrijeme slavlja i veselja i tako će naravno biti i na koncertu. Band i ja ćemo učiniti sve da sve ljude razveselimo i da jedni drugima stvorimo lijepe trenutke. Vidimo se na Pjaci! U mislima na 2025.-tu koja prolazi i najboljim željama za 2026.-tu koja nam se bliži - neka nam svima bude što bolja!“, poručila je Vanna.