Grozne brojke u Kaštelima: Kriminal porastao 15 posto, nasilja u obitelji čak 107 slučajeva

Na 7. sjednici Gradskog vijeća grada Kaštela koja se održala ovoga utorka, načelnik Policijske postaje Kaštela, Neno Gudelj iznio je Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Kaštela u 2025. godini.

Analizirajući statističke podatke o broju najznačajnijih događaja, odnosno kaznenih djela važnih za stanje sigurnosti u Kaštelima, razvidno je povećanje ukupnog broja kaznenih djela u 2025. godini u odnosu na petogodišnji prosjek, za 15 posto. U protekloj godini bilo je 128 kaznenih djela iz domene maloljetničke delikvencije, a što se tiče imovinskog kriminaliteta izvršeno je 37 kaznenih djela (razbojništvo, krađe, provale), 20 kaznenih djela iz domene zlouporabe droga. Po riječima načelnika Gudelja, Kaštela nemaju većih problema s javnim okupljanjima niti kršenjem javnog reda i mira, tako da je u protekloj godini bilo samo 85 prekršaja. Što se tiče nasilja u obitelji, tu je brojka nešto viša i broji 107 prekršaja.

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Gudelj: "Stanje sigurnosti u Kaštelima dobro"

"Obzirom na sve navedeno možemo zaključiti kako je stanje sigurnosti na području grada Kaštela dobro, što je, između ostalog, zasluga kontinuiranog rada Policijske postaje i Službi PU Splitsko-dalmatinske. Također bih istaknuo svakodnevnu suradnju na relaciji Grad Kaštela-PP Kaštela i kroz kontinuitet razgovora i suradnju gradskih službi imamo jako dobro sigurnosno stanje u gradu", zaključio je Gudelj.

Ivanović: "Grad Kaštela naručio pet kućišta i jednu rotirajuću kameru"

Svjedoci smo svakodnevni prometnih nesreća u Kaštelima, što na Cesti Ivana Pavla II što na Tuđmanovoj, pa slijedom tih događanja, vijećnik Goran Samardžić postavio je pitanje prometne sigurnosti u Kaštelima te potrebu osnivanje Prometne policije i postavljanja dodatnih kamera na ključnim dionicama. Isto pitanje postavio je i na aktualnom satu gdje je dobio odgovor od gradonačelnika Denisa Ivanovića kako je Grad Kaštela naručio 5 kućišta i jednu rotirajuću kameru koje će biti postavljeni na mjestima koja su ključna za sigurnost građana u prometu.

Načelnik Gudelj osvrnuo se na statistiku u cestovnom prometu te istaknuo kako je broj prometnih nesreća u protekloj godini na razini petogodišnjeg prosjeka. U petogodišnjem razdoblju bilo je 16 smrtno stradalih osoba, dok u 2025.godini nije bilo smrtno stradalih.

"Na području Kaštela evidentirano je 23 350 vozača i više od 25 700 vozila, a značajno je istaći kako kroz naš grad prolazi veliki broj vozila u tranzitnom prometu prvenstveno na Cesti Ivana Pavla II. Zbog svih tih činjenica možemo reći kako je sigurnost u cestovnom prometu dobra, s tendencijom daljnjem poboljšanja", istaknuo je Gudelj.

Osnivanje postaje Prometne policije pod upitnikom

Naglasio je kako je poboljšanje prometne infrastrukture, ali i policijskog nazora prvenstveno na prevenciji i sankcioniranju najtežih kršenja prometnih prekršaja rezultat ovakvog stanja.

"U nekoliko navrata smo razgovarali o osnivanju postaje Prometne policije u Kaštelima, i ta odluka naravno nije na meni nego na višim distancama ali iz svog iskustva mogu reći kako svakodnevno na prometnicama vidimo kolege iz PP Split. Njihova nazočnost, mjerenje brzine i snimanje prometnih prekršaja zasigurno dovode do poboljšanja sigurnosti u prometu. Uvijek možemo bolje i sigurnije, naravno", zaključio je Gudelj.

Vijećnicu Marinku Parčinu zanimali su strani građani u Kaštelima te postoje li neki problemi u vezi njih.

"Što se tiče stranih građana ili stranih radnika ne postoje nikakvi problemi. Oni kao oni nisu nikad pravili probleme, dok smo imali slučajeve gdje su strani radnici napadnuti od strane naših građana", zaključio je Gudelj.