Grozan prizor u centru Splita

U kasnim noćnim satima, u samom srcu Dioklecijanove palače, zabilježen je priozor koji je izazvao zgražanje jednog Splićanina i pokrenuo pitanje sigurnosti i reda u povijesnoj jezgri grada.

Kako je ispričao svjedok, dvojica muškaraca su u središtu ulice, bez ikakvog obzira prema stanovnicima i okolini, izvršila nuždu. Cijeli prizor Splićanin je snimio s prozora svog doma, a snimka, prema njegovim riječima, jasno pokazuje neprimjereno ponašanje u prostoru pod zaštitom UNESCO-a.

" Žalosti me što se ovakve stvari događaju u našem gradu, pogotovo na ovako važnom mjestu", kazao je svjedok, koji je zatražio reakciju nadležnih službi.

Prema njegovim tvrdnjama, u trenutku incidenta na mjestu događaja nije bilo nikakvog komunalnog ili policijskog nadzora.