Gromovi izazvali više požara u zaleđu Splita: Najveća šteta u Klisu, gorjelo 25 hektara šume

Vatrogasci na širem splitskom području tijekom posljednja 24 sata imali su niz intervencija, a najzahtjevnije su bile one vezane uz požare otvorenog prostora koje su, prema dojavi, izazvali udari groma tijekom nevremena.

Najveći požar zabilježen je na području Klisa, predio Blaca, gdje je dojava zaprimljena u 17.19 sati. Na teren su najprije izašli pripadnici DVD-a Klis, a ubrzo su im u pomoć upućeni i vatrogasci DVD-a Zagora te DVD-a Dugopolje. Požar je ugašen oko 23 sata, a vatra je zahvatila približno 25 hektara borove šume i niskog raslinja.

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Istoga poslijepodneva gorjelo je i na području Tugara, iznad crkve Svete Mare. Na intervenciju su izašli vatrogasci DVD-a Gata i DVD-a Omiš, a zbog razvoja požara zatražena je pomoć jednog kanadera. Požar je lokaliziran u 18.20 sati, a do gašenja u večernjim satima opožareno je oko tri hektara površine.

Požar otvorenog prostora izazvan udarom groma zabilježen je i kod Biska, oko kilometar južno od naplatnih kućica. Vatrogasci DVD-a Trilj požar su lokalizirali za manje od sat vremena, a izgorjelo je približno 2500 četvornih metara niskog raslinja.

Na području Vrgorca dojavljeno je izbijanje požara na sjevernom dijelu brda. Zbog teško pristupačnog terena požarište je bilo pod nadzorom vatrogasaca.

Na području grada Splita zabilježene su dvije intervencije. U Lučićevoj ulici vatrogasci DVD-a Split ugasili su požar električne utičnice u kuhinji stana na prvom katu stambene zgrade, čime je spriječeno širenje vatre. Nešto iza ponoći intervenirali su i u Ulici Ljudevita Gaja, gdje su obavili tehničku intervenciju otvaranja vrata stana.

Unatoč većem broju intervencija, svi požari stavljeni su pod kontrolu bez ozlijeđenih osoba.