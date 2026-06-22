Grom ponovno izazvao požar u Dalmaciji: Gori na Čiovu, zatražen kanader

Grmljavinsko nevrijeme koje je u ponedjeljak zahvatilo dio srednje Dalmacije ponovno je izazvalo požar. Ovoga puta vatra je izbila na Čiovu, u blizini Slatina, a prema prvim informacijama uzrokovao ju je udar groma.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Split potvrdili su da je požar planuo na otvorenom prostoru tijekom nevremena praćenog električnim pražnjenjima.

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Vatra je zahvatila područje obraslo niskim raslinjem i makijom, a na teren su odmah upućene vatrogasne snage iz Okruga, Slatina i Trogira. Zbog nepristupačnog terena i mogućnosti širenja požara zatražena je i pomoć protupožarnog zrakoplova Canadaira.