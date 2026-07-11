Grom izazvao požar na Čiovu: Izgorjela borova šuma, vatra brzo lokalizirana

Požar koji je u subotu izbio na Čiovu, u predjelu Rudine u Slatinama, lokaliziran je brzom intervencijom vatrogasaca.

Prema prvim informacijama, požar je izazvao udar groma, a izgorjelo je oko 150 četvornih metara borove šume.

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Na teren su odmah izašli vatrogasci DVD-a Slatine sa sedam vatrogasaca, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe s tri vatrogasca te DVD-a Okrug s tri vatrogasca. Zahvaljujući brzoj intervenciji, požar je stavljen pod kontrolu te je spriječeno njegovo daljnje širenje.

Vatrogasci nastavljaju s osiguranjem požarišta kako bi spriječili ponovno izbijanje vatre.

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Nešto prije 14 sati šire splitsko područje zahvatio je novi val grmljavinskog nevremena. Lokalno je bilo izraženijih pljuskova, grmljavine i sitne tuče, a jedan udar groma izazvao je požar na Čiovu.

Vatrogasci su izašli na teren, a gašenje novog požara je u tijeku. Više informacija o njegovu opsegu i angažiranim snagama zasad nije poznato.

Novi požar izbio je nedugo nakon što je Javna vatrogasna postrojba Trogir proglasila ugašenim veliki požar koji je na području Žednog planuo 30. lipnja, također nakon udara groma. Taj se požar proširio na velikom području Čiova, a u njegovu gašenju sudjelovale su brojne zemaljske i zračne snage.

Požarište se nakon intervencije danima nadziralo dronom i povremenim vatrogasnim ophodnjama. JVP Trogir izvijestila je da je požar konačno ugašen u petak, 10. srpnja, u 19 sati, manje od jednog dana prije izbijanja nove vatre na otoku.

Nestabilno vrijeme i pljuskovi u međuvremenu se premještaju prema jugu.