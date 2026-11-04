Grob Miše Kovača prekriven cvijećem: Posebno se ističu vijenci Hajduka, Torcide i Našeg Hajduka

Mate Mišo Kovač pokopan je uz sina Edija, a posljednji ispraćaj održan je u najužem krugu obitelji i najbližih. Iako je pokop protekao daleko od očiju javnosti, objavljene fotografije otkrivaju prizore s njegova posljednjeg počivališta.

Grob legendarnog pjevača prekriven je mnoštvom cvijeća i vijenaca, a među njima se posebno ističu oni koje su poslali HNK Hajduk, Torcida i udruga Naš Hajduk.

Riječ je o posljednjem pozdravu koji nosi posebnu simboliku. Mišo Kovač tijekom života bio je snažno vezan uz Hajduk i njegove navijače, a njegove pjesme desetljećima su bile neizostavan dio dalmatinske i navijačke svakodnevice.

Posljednji počinak uz voljenog sina

Posebno emotivnu dimenziju posljednjem ispraćaju daje činjenica da je Mišo pokopan uz sina Edija, čija je smrt obilježila njegov život.

Gubitak sina bio je jedna od najvećih tragedija koje je pjevač proživio, a o toj je boli govorio i godinama poslije. Sada otac i sin počivaju jedan uz drugoga.

Premda je obitelj odlučila da se pokop održi u privatnosti, objavljene fotografije groba svjedoče o poštovanju i ljubavi koje su Miši iskazali oni koji su ga poznavali, pratili i voljeli.

Među brojnim cvjetnim aranžmanima posebno su upečatljivi vijenci Hajduka, Torcide i Našeg Hajduka, koji podsjećaju na neraskidivu povezanost pjevača s klubom i njegovim navijačima.

Mišo Kovač iza sebe je ostavio pjesme koje su obilježile generacije, a prizori s njegova posljednjeg počivališta još su jedan podsjetnik na mjesto koje je zauzimao u srcima Dalmacije.