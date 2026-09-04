Grmoja poziva na prosvjed za Liku u Zagrebu: "Ovo se tiče svih nas"

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja pozvao je građane, članove i simpatizere Mosta da se u subotu odazovu prosvjedu „Hod za Liku“ u Zagrebu, ustvrdivši kako se, prema njegovu mišljenju, pokušaj Vlade da prosvjed svjetonazorski obilježi „urušio pred očima cijele Hrvatske“.

Grmoja je u objavi na Facebooku istaknuo kako iza prosvjeda stoje ljudi iz Gospića te da su mu podršku dali pripadnici različitih društvenih skupina.

„Organizatori prosvjeda su ljudi iz Gospića, podršku su snimili lički branitelji, dolaze katoličke inicijative, dolaze navijači, radnici, intelektualci, HOS-ovci koji su branili Vukovar staju iza prosvjeda“, napisao je.

Grmoja istaknuo ulogu Zvonimira Troskota

Posebno je izdvojio Mostova zastupnika Zvonimira Troskota, za kojeg tvrdi da je imao ključnu ulogu u podizanju problema iz Like na nacionalnu razinu.

„Ono što se pokazalo pogubnim za strategiju Plenkovićeve Vlade je to što je ključnu ulogu u dizanju ove teme na nacionalnu razinu imao zastupnik suverenističkog i domoljubnog Mosta Zvonimir Troskot, a ne neki ljevičar“, poručio je Grmoja.

Ustvrdio je i kako očekuje iznimno velik broj ljudi na zagrebačkom prosvjedu, usporedivši ga s prosvjedom protiv COVID potvrda. Riječ je, međutim, o Grmojinoj procjeni uoči samog događaja, pa će stvarna posjećenost biti poznata tek nakon prosvjeda.

„Ustanimo za čistu vodu, tlo i okoliš“

Grmoja je podsjetio i da je 5. rujna 2020. održan Festival slobode, koji povezuje s kasnijim velikim prosvjedom protiv COVID potvrda, te poručio kako će Most i ovoga puta podržati građane.

„Još jednom pozivam sve članove i simpatizere Mosta, ali i sve hrvatske ljude da se odazovu. Podržimo našu Liku, naše hrvatske ljude, ustanimo za čistu vodu, tlo i okoliš. Ovo se tiče sviju nas!“, zaključio je Grmoja.