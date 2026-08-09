Grmoja poručio Plenkoviću: "Što nismo prodali, to smo otrovali"

Sinj je danas središte zbivanja u Dalmaciji, za nekoliko sati očekuje nas početak 311. Alke, a podršku sinjskom gradonačelniku došle su dati stranačke kolege te zastupnik Hrvatskog sabora Nikola Grmoja.

- Nama ne treba pozornica jer politiku ne shvaćamo kao pozornicu ili neki teatar i to smo pokazali, kazao je na samom početku Grmoja te dodao:

- Došli smo dati podršku vrhunskom gradonačelniku, Miru Bulju, čovjeku koji radi fantastičan posao. Nažalost, ni mediji mu ne daju dovoljno prostora. U gradu Sinju imate najniži porez, najveće plače, besplatan vrtić i pozitivan demografski trend, o čemu treba razgovarati, kazao je Grmoja.

Nadodao je kako će se i dalje baviti temama koje su važne građanima pa tako osluškivati, a ne trovati narod. Na samom kraju imao je poruku i za premijera Plenkovića.

- S ovog mjesta mogu poručiti Andreju Plenkoviću, dajem mu prijedlog iz Sinja, slogan za iduće izbore, a on glasi: "Što nismo prodali to smo otrovali", poručio je Grmoja iz Sinja.