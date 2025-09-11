Grmoja podijelio story Marka Bošnjaka: "Dobio sam sliku svoje djevojčice u lijesu kad sam krenuo na LGBT"

Smrt Charlieja Kirka jedna je od glavnih tema svih svjetskih medija, ali i ekipe na društvenim mrežama u Hrvatskoj. Nikola Grmoja jutros je podijelio story hrvatskog pjevača Marka Bošnjaka u kojemu se navodi da nitko "ne treba umrijeti zbog svojih političkih stavova", a Bošnjak dodaje "Osim Charlieja Kirka".

Grmoju je to zaprepastilo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

" Užasno je i žalosno vidjeti koliko daleko može otići mržnja. Oni koji se nazivaju borcima za toleranciju i ljubav, poput Marka Bošnjaka koji je predstavljao Hrvatsku na Eurosongu, danas se rugaju smrti Charlieja Kirka i poručuju da je dobro da je ubijen zbog svojih političkih stavova.

To je lice ekstremizma. To je trenutak kada tzv. borba za prava pokazuje svoje pravo lice i ideološku mržnju prema onima koji misle drukčije.

Možda sam zastupnik koji je u Saboru najviše udarao na kriminalce, korumpirane političare i mafijaše. Ali nikada mi nitko nije prijetio, sve dok nisam progovorio protiv LGBTQ agende.

Tada sam u svoj inbox dobio fotografiju svoje djevojčice u mrtvačkom lijesu. Do danas policija nije poduzela ništa po pitanju moje prijave.

Nitko ne smije izgubiti život zbog svojih stavova. Nitko. Bio on ljevičar ili desničar. Bio on kršćanski ili LGBTQ aktivist.

Ako opravdavate nasilje nad političkim neistomišljenicima, onda niste više borci za vaše ideje i vrijednosti nego promotori totalitarizma i mržnje", napisao je Grmoja.