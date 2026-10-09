Grmoja o proširenju USKOK-ove istrage: "Ne smiju stati na ovome, moraju biti obuhvaćeni i političari iz samog vrha"

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja oglasio se povodom proširenja USKOK-ove istrage u aferi povezanoj s nezakonitim gospodarenjem otpadom. Tvrdi da je njegov stranački kolega Zvonimir Troskot mjesecima javno upozoravao na osobe i tvrtke koje se sada spominju u istrazi te poručuje da istražitelji ne bi smjeli stati na dosadašnjim osumnjičenicima.

Nikola Grmoja objavio je na Facebooku reakciju na proširenje USKOK-ove istrage, ističući da je Most već dulje vrijeme upozoravao na moguće nepravilnosti i javno prozivao osobe koje povezuje s aferom.

„Pogledajte imena na koja je USKOK proširio istragu, sve do jedno ime koje je hrabro iz mjeseca u mjesec u javnosti spominjao Zvonimir Troskot”, napisao je Grmoja.

„Jedini smo javno spominjali ta imena”

Grmoja tvrdi da su upravo zastupnici Mosta među prvima javno govorili o mogućoj ulozi pojedinih poduzetnika i tvrtki.

„Mi mostovci smo jedini javno kao aktere afere spominjali Pripuzove tvrtke, zlatara Dodića, Teufela i ostale. Ostali iz tzv. oporbe su se bojali Pripuzovo ime prevaliti preko usana”, poručio je.

Posebno je istaknuo Zvonimira Troskota, za kojeg tvrdi da je bio izložen kritikama zbog svojih javnih istupa.

Grmoja smatra da je pritisak Mosta pridonio razvoju istrage, no riječ je o njegovoj političkoj ocjeni, a ne o službeno potvrđenoj ulozi stranke u postupanju istražnih tijela.

Traži da se istraži i moguća politička odgovornost

Prema Grmojinu mišljenju, proširenje istrage nije dovoljno te bi istražitelji trebali ispitati i eventualnu odgovornost političkih dužnosnika.

„USKOK ne smije stati na ovom, moraju biti i obuhvaćeni političari i dužnosnici iz samog vrha koji su sve ovo omogućili”, napisao je.

U objavi nije naveo konkretne dokaze o kaznenoj odgovornosti političara niti je imenovao dužnosnike na koje se taj zahtjev odnosi.

Prozvao i druge oporbene stranke

Grmoja se u nastavku objave osvrnuo i na političke suparnike te dio medija, optužujući ih da umanjuju doprinos Mosta razotkrivanju afere.

Posebno je kritizirao stranku Možemo!, tvrdeći da nije učinila ništa na njezinu razotkrivanju, dok je dio medija optužio za pristranost.

„Ne bi me čudio da vidim neki hvalospjev napisan možemovcima koji nisu ništa napravili oko razotkrivanja ove afere”, naveo je Grmoja.

Objavu je zaključio porukom: „Ali zaboravljaju da se nešto pita i narod…”

Važno je naglasiti da proširenje istrage i status osumnjičenika ne znače utvrđenu krivnju. Kaznena odgovornost može se utvrditi isključivo u odgovarajućem sudskom postupku.