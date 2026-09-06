Grmoja o Plenkoviću: "Hvali se zanemarivim protokom migranata, a preko granice mu je prešlo 1700 kamiona opasnog otpada"

Nikola Grmoja, predsjednik Mosta i saborski zastupnik, oglasio se nakon velikog prosvjeda održanog 5. rujna u Zagrebu zbog opasnog otpada u Lici te pritom oštro prozvao premijera Andreja Plenkovića. U objavi mu zamjera što je u vrijeme prosvjeda boravio na forumu u talijanskom Cernobbiju, optužujući ga da više pažnje posvećuje europskim političkim krugovima nego građanima koji traže odgovornost zbog afere s otpadom.

Grmoja je posebno istaknuo kontrast između Plenkovićevih poruka o zaštiti granica i tvrdnje da je u Hrvatsku preko granice ušlo 1700 kamiona opasnog otpada, poručivši kako je time, prema njegovu stajalištu, jasno pokazano kome premijer daje politički prioritet.

"Dok mu narod, kojeg poštuje isključivo kada treba ušićariti glasove, a nakon toga im se obraća ili svisoka ili nikako, prosvjeduje zbog kriminalnog propusta sa skladištenjem otrovnog otpada u Lici, srcu Hrvatske, premijer Andrej Plenković u Italiji priča o čuvanju granice i proširenju EU.

Hvali se zanemarivim protokom ilegalnih migranata.

Čudno, nije spomenuo kako mu je preko granice prešlo 1700 šlepera opasnog otpada.

Jasno je s kime Andrej Plenković želi dijalogizirati i kome će kako servirati Hrvatsku.

Od Brisela traži tapšanje po glavi, a od vas dovoljno glasova da se može družiti s liderima po svom ukusu.

Deseci tisuća ljudi, prosvjednika, birača, zabrinutih građa države čijoj je vladi na čelu, toliko su mu važni da je promptno otputovao na forum u Cernobbio.

Jer što je Europejcu jedna Lika kada ima velebni Cernobbio Forum!"