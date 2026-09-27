Grmoja najavio 'velike bitke': Ako ne prođe kroz Sabor, Most ide na referendum

Predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja najavio je nastavak dviju inicijativa svoje stranke – ustavne zaštite prava na čistu i pitku vodu te zaštite gotovine kao sredstva plaćanja. Ako za njihove prijedloge ne bude dovoljne potpore u Hrvatskom saboru, Grmoja najavljuje referendumski put.

Most je ovoga mjeseca ponovno pokrenuo inicijativu kojom želi u Ustav unijeti pravo svakog građanina na čistu i pitku vodu. Njihov prijedlog predviđa i zaštitu vodnih resursa kao općeg dobra kojim upravlja država te zadržavanje opskrbe kućanstava vodom kao neprofitne djelatnosti u rukama javnih isporučitelja.

„Čekaju nas velike bitke“

Grmoja je sada putem društvenih mreža pozvao građane da se uključe u aktivnosti Mosta.

„Dragi prijatelji, čekaju nas velike bitke! Bitke za izvore naše vode, bitke za pravo svakog hrvatskog čovjeka na pristup pitkoj i čistoj vodi“, poručio je.

Pritom se ponovno osvrnuo na događaje u Lici, koje Most navodi kao jedan od razloga ponovnog pokretanja inicijative za ustavnu zaštitu vode.

Grmoja tvrdi da zaštita vode nije samo pitanje budućnosti, već problem koji zahtijeva djelovanje već danas.

Najavljuje referendum ako ne bude podrške u Saboru

Most trenutačno pokušava osigurati saborsku potporu za pokretanje postupka promjene Ustava. Grmoja je ranije kazao da je prijedlog upućen saborskim klubovima te da će, ne uspije li inicijativa u Saboru, biti spremni krenuti u prikupljanje potpisa za referendum.

Sada je najavio da bi referendumski put mogao obuhvatiti dvije Mostove inicijative.

„Ako nam ne budu dali kroz Sabor, ići ćemo zajedno s vama putem referenduma i to s obje inicijative, zaštiti gotovine kao sredstva plaćanja i za ustavnu zaštitu prava na pristup pitkoj i čistoj vodi“, poručio je Grmoja.

Most je mogućnost referenduma o ustavnoj zaštiti gotovine najavljivao i ranije ove godine, nakon što nije prikupio potreban broj zastupničkih potpisa za pokretanje ustavnih izmjena.

Grmoja je objavu zaključio pozivom građanima da se uključe u inicijative stranke: „Pridruži nam se već danas! Trebaš nam i trebaš Hrvatskoj.“