Grmoja najavio mogući referendum. Traži 5.000 volontera, otkrio što želi promijeniti u Ustavu

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja upozorio je da je prošlo točno mjesec dana otkako je Most, uz potpise gotovo svih oporbenih klubova, u saborsku proceduru uputio inicijativu za izmjenu Ustava kojom bi se pravo na pristup pitkoj i čistoj vodi zaštitilo na najvišoj pravnoj razini. Kritizirao je predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića jer prijedlog još nije stavljen na saborsku raspravu.

„Tražimo da pravo na pitku i čistu vodu bude omogućeno svim hrvatskim ljudima i da u Ustavu, na najvišoj razini, imamo zaštitu prava na pristup pitkoj i čistoj vodi“, poručio je Grmoja.

Kao primjer naveo je Sloveniju, koja je pravo na pitku vodu već ustavno zaštitila, te upozorio da se pitanje zaštite vode sve više povezuje s velikim infrastrukturnim, energetskim i tehnološkim projektima.

Grmoja je podsjetio na ranije projekte poput planirane termoelektrane na Peruči, ali i na slučajeve onečišćenja tla i podzemnih voda u Lici, ističući da takvi primjeri pokazuju zašto izvori pitke vode moraju imati snažniju pravnu zaštitu.

Posebno je upozorio na rast potražnje za podatkovnim centrima koji za svoj rad zahtijevaju velike količine energije i vode. Kao aktualan primjer naveo je planirani veliki podatkovni centar u Topuskom.

„Ne borimo se protiv napretka i razvoja tehnologije, ali osim tehnologije prvenstveno moramo misliti na naše ljude. Ne može zbog razvoja tehnologije patiti niti jedan čovjek u Hrvatskoj. Svakom hrvatskom čovjeku mora biti omogućen pristup pitkoj i čistoj vodi“, rekao je Grmoja.

Naglasio je da je Mostova inicijativa dobila potporu drugih oporbenih stranaka unatoč njihovim međusobnim političkim razlikama te pozvao vladajuće da prijedlog stave na raspravu i pokušaju postići široki politički konsenzus.

„Očekujemo da vladajući prvo ovu točku stave na raspravu, a onda da konsenzusom dođemo do rješenja koje će omogućiti da svaki hrvatski čovjek u budućnosti ima pravo na pitku i čistu vodu“, rekao je.

Ako za inicijativu ne bude dovoljno političke volje u Hrvatskom saboru, Grmoja je najavio da je Most spreman krenuti prema referendumu.

„Ako ne bude sluha kod vladajućih, spremni smo ići na referendum. Zato pozivam sve ljude koji smatraju da je ova inicijativa važna da nam se jave“, poručio je.

Grmoja je objasnio da Most prije eventualnog pokretanja referendumskog postupka želi okupiti najmanje 5.000 volontera, poučen iskustvom prikupljanja gotovo 400 tisuća potpisa za referendumsku inicijativu protiv COVID potvrda.

„Znamo koliko je teško u 14 dana prikupiti toliki broj potpisa. U takvu bitku ne smije se ići bez potrebnog broja volontera“, rekao je Grmoja.

Najavio je i mogućnost povezivanja dviju Mostovih inicijativa, one za ustavnu zaštitu prava na pitku i čistu vodu te inicijative za zaštitu gotovine kao sredstva plaćanja.

„Naš je plan objediniti te dvije inicijative. Život je voda, gotovina je sloboda“, rekao je Grmoja i ponovno pozvao građane koji su spremni volontirati da se uključe.

Zaključio je da Most i dalje očekuje da će Hrvatski sabor otvoriti raspravu i pokušati pronaći politički konsenzus, ali da će, ako se to ne dogodi, biti spreman tražiti izravnu odluku građana na referendumu.