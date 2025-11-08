Grmoja izabran za novog predsjednika Mosta

"Naše će politike u svemu, kao temeljnu postavku, imati kršćanski pogled na čovjeka i njegovo dostojanstvo, a vodeći se načelima slobode i ljudskih prava, uvijek ćemo stajati uz ugrožene i potrebite. Hrabro i bez ustupanja branit ćemo ono što je izgradilo hrvatske naraštaje – vjeru, obitelj i naciju i nećemo dopustiti da nastavljaju razarati obitelj, temelj našeg društva“, poručio je nakon održanih unutarstranačkih izbora u Mostu, njezin novi predsjednik, Nikola Grmoja koji je nakon 13 godina preuzeo vodstvo stranke od dosadašnjeg predsjednika Mosta, Bože Petrova.

„Danas su izabrani novi, kvalitetni ljudi, nova lica Mosta. Novi predsjednik imat će dobre, vrijedne i poštene suradnike. Našem novom predsjedniku želim svu sreću i Božju milost u iduće četiri godine vođenja stranke“, istaknuo je Petrov prilikom predaje mandata, piše N1.

Uz predsjedništvo, Glavni i Nadzorni odbor, izabrani su i dva potpredsjednika stranke, Franko Kelam i Josip Katalinić.

„Ovi izbori pokazuju kakve ljude želimo u hrvatskoj politici – poštene, odgovorne i hrabre. Naš vijećnik u Splitu Franko Kelam dokazao je da se politika može voditi bez trgovine i ucjena, dok je Josip Katalinić, uspješni poduzetnik koji je vratio saborski mandat iz časti i odgovornosti, primjer kakve Hrvatska treba. Uz njih i novu generaciju mladih članova, Most potvrđuje da gradi politiku karaktera, poštenja i služenja javnom interesu“, poručio je.

U svom govoru Grmoja je naglasio je da je Most od svojih početaka donosio novu snagu na hrvatsku političku scenu i ostao najdosljedniji borac protiv korupcije, klijentelizma i nepotizma. „Uvijek smo bili i ostat ćemo stup obrane protiv duboke države i mafije koja razara povjerenje građana u institucije“, poručio je i dodao da je danas vrijeme za drugu borbu upozorivši na potrebu zaštite temeljnih vrijednosti i kršćanskog identiteta Europe te istaknuo da će politike Mosta uvijek počivati na poštovanju čovjeka, slobode i ljudskog dostojanstva naglasivši da Most neće pristati na ideološke eksperimente koji razaraju obitelj i naravni poredak čovjeka.

Govoreći o sigurnosnim izazovima, Grmoja je poručio da Hrvatska mora ostati sigurna zemlja te da će se Most odlučno suprotstaviti nekontroliranim migracijama i svim oblicima ugrožavanja nacionalne sigurnosti i kulture. „Hrvatska će biti dom svima koji poštuju naš zakon, narod i kulturu, ali neće biti hotspot za ilegalne migrante i globalne politike“, naglasio je.

Most će, dodao je, ostati dosljedan u borbi protiv birokracije i visokih poreza, te će se zalagati za pošten porezni sustav koji nagrađuje rad. Posebnu je pozornost posvetio obitelji i majkama.

„Želimo društvo u kojem majke imaju podršku države, a ne osjećaj krivnje jer su izabrale odgojiti djecu. Obitelj je temelj društva, a majke su njegov stup.“

Novi predsjednik je poručio da će Most i dalje stvarati autentične lidere – hrabre, poštene i časne ljude koji su spremni na beskompromisnu borbu za opće dobro. „Za nas, Domovinski rat, branitelji i hrvatska povijest nisu teret, nego temelj na kojem gradimo budućnost.“

„Za Hrvatsku se još jednom moramo boriti. I Most i ja spremni smo još odlučnije i strastvenije boriti se za neprolazne vrijednosti i dostojanstven život u Hrvatskoj. Jer Hrvatska nije samo zemlja naših predaka, to je dom naše djece, a za taj dom se vrijedi se boriti!“, zaključio je Grmoja.